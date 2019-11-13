Trabzon'un Düzköy ilçesi Haçka Yaylası'nda kaçak yapılaşma ile mücadele kapsamında yıkımına karar verilen 13 kaçak binanın yıkımı sürüyor. Yıkımlar sırasında yana yana bulunan iki ev kapı ve pencerelerinin sökümünün ardından sahipleri tarafından ateşe verildi.

Düzköy ilçesi Haçka Yaylası'na dün geceden bu yana süren yıkım gerginliği devam ediyor. Haçka Yaylası'nda yıkımı kararlaştırılan 13 kaçak binadan 10'u yıkılırken, yıkımlar sırasında yana yana bulunan iki ev kapı ve pencerelerinin sökümünün ardından sahipleri tarafından ateşe verildi. Yıkım ekiplerinin çalışmasının hemen ardından evlerden duman çıkmaya başlarken, yıkımı protesto için evlerin ateşe verildiği öğrenildi.

TRABZON 13 Kasım 2019 Çarşamba İMSAK 05:31

GÜNEŞ 06:59

ÖĞLE 12:10

İKİNDİ 14:48

AKŞAM 17:12

YATSI 18:35

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.