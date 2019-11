Ahmet Ağaoğlu ve Ünal Karaman özel çocukları ziyaret etti

1 milyar dolarlık et

Trabzonspor Kulüp Başkanı Ahmet Ağaoğlu, Yönetim Kurulu Üyesi Kemal Ertürk ve Teknik Direktör Ünal Karaman, Sürmene’de bulunan Muratlı Özel Eğitim Anaokulu’nu ziyaret etti.

Milli Takımlar eski menajeri Can Çobanoğlu’nun annesi Neriman Çobanoğlu adına yapılan okulda eğitim gören Down Sendromlu ve Otizmli çocukları ziyaret eden Başkan Ahmet Ağaoğlu ve Teknik Direktör Ünal Karaman’a, Can Çobanoğlu da eşlik etti. Ziyarette Başkan Ağaoğlu ve Teknik Direktör Ünal Karaman tarafından çocuklara çeşitli hediyeler verildi.

