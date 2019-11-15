14 kaçak yapının yıkımı tamamlandı

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Trabzon’un Düzköy ilçesinin yaylalarında kaçak olduğu tespit edilen 14 yapının yıkımı gerçekleşti.

Trabzon’daki yaylalarda geçtiğimiz gün başlayan kaçak yapıların yıkımları devam ediyor. Düzköy ilçesinde kaçak olduğu tespit edilen yapılara yönelik gerçekleşen yıkımlarda Derinoba yaylasında 4, Beypınarı yaylasında 1, Honofter yaylasında 3, Alazlı yaylasında 5, Haçka yaylasında 1 olmak üzere toplam 14 kaçak yapının yıkımı yapıldı. Beypınarı yaylasında kamyon üstü karavan şeklindeki yapı da bölgeden kaldırılırken, yıkımlar olaysız gerçekleşti.

TRABZON 15 Kasım 2019 Cuma İMSAK 05:33

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