Başkan Ahmet Ağaoğlu, Şehit Gürhan Yardım İlköğretim Okulu’nu ziyaret etti

Trabzonspor Kulüp Başkanı Ahmet Ağaoğlu, okullara verilen 'Ara tatil' nedeniyle Şehit Gürhan Yardım İlköğretim Okulu’nu ziyaret etti.

Eğitim ve öğretim kapanış sezonlarını her yıl olduğu gibi bu yıl da Trabzonspor marşları ve bayraklarıyla kutlayan Şehit Öğretmen Gürhan Yardım İlköğretim Okulu’nu Trabzonspor Kulüp Başkanı Ahmet Ağaoğlu ziyaret etti.

Öğrencilerin coşkusuyla karşılanan Başkan Ahmet Ağaoğlu, burada yaptığı konuşmada, "İlk defa sosyal medyada okulun kapanış töreninde, ellerinde bordomavi bayraklar ve Trabzonspor formasıyla, Trabzonspor marşıyla, Trabzonspor’a gönül vermiş miniklerin görüntüleri yansıdığı zaman ben şunu söyledim; çok büyük bir kulüp olabilirsiniz, şampiyon da olabilirsiniz, Avrupa şampiyonu da olabilirsiniz ama özel olabilmek için bundan daha fazlasına ihtiyacınız var. İşte siz bu özelliği bütün dünyaya gösteren bir okulun öğrencilerisiniz. Beni o zaman çok gururlandırmıştınız. Benim sizlere teşekkür borcum vardı o da bugüne nasip oldu, okulun karne gününe. Trabzonspor’u diğer kulüplerden ayıran birçok özellik var, kitlelere mal olmuş, düzene başkaldırmış, düzene isyan etmiş ve kendi içinden yetiştirdiği sporcularla bunun savaşını vermiş bir kulüp Trabzonspor. Zaman içerisinde biraz rotasından çıkmış olsa da son zamanlarda sizlerin de desteğiyle, bizlerle birlikte yan yana göstermiş olduğu duruşla hızlı adımlarla eski günlere doğru yürüyoruz. İçimizdeki bu Trabzonspor sevgisi tüm Türkiye’ye, tüm okullara örnek olacak seviyede. Hepinize şükranlarımı sunuyorum, içinizdeki bu Trabzonspor aşkını kaybetmeden büyüdüğünüzde iş yerinizde de tüm ülke sathında bu sevginizi yaymanızı ve yaşatmanızı temenni ediyorum. Hepinize başarılar diliyorum" dedi.

Başkan Ahmet Ağaoğlu, törenin ardından Şehit Gürhan Yardım İlköğretim Okulu’nu gezerek çocukların yaptıkları sergileri ziyaret etti. Okul Müdürü Emrah Demiral’a imzalı forma takdim eden Ağaoğlu, okulda görevli öğretmenlere de başarı dileklerini iletti.

TRABZON 15 Kasım 2019 Cuma İMSAK 05:33

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