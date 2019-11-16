Doğu Karadeniz Girişimcilik Haftası 18 Kasım’da başlıyor

Türkiye’de 2008 yılından bu yana her Kasım ayında 170 ülkeyle aynı anda kutlanan Global Girişimcilik Haftası (GGH) Doğu Karadeniz Kalkınma Ajansı (DOKA) ve Doğu Karadeniz Bölgesindeki tüm üniversitelerin işbirliği ile 1829 Kasım tarihleri arasında düzenlenecek “Doğu Karadeniz Girişimcilik Haftası” etkinlikleri ile kutlanacak.

Gençlerin girişimciliği bir kariyer seçeneği olarak değerlendirmeleri için girişimcilik temasını gündemde tutmaya yönelik farkındalık oluşturulması amaçlanıyor. Faaliyet kapsamında kendi girişimini kurmuş başarılı girişimcilerin tecrübelerini ve başarılarında rol oynayan kritik noktaları aktaracakları söyleşiler düzenlenecek. Böylece iş fikri olan öğrencilerin fikirlerini hayata geçirmek için yol haritalarını ve öğrencilerin profesyonel iş hayatındaki başarılarını da şekillendirmelerine yardımcı olması hedefleniyor.

“Doğu Karadeniz Girişimcilik Haftası” etkinlikleri ile bölgede girişimciliğe dikkat çekmek istediklerini dile getiren DOKA Genel Sekreteri Onur Adıyaman, “Doğu Karadeniz Kalkınma Ajansı olarak bölgemizde yer alan üniversitelerimiz, bölgemizin İl Milli Eğitim Müdürlükleri ve diğer paydaşlarımız ile birlikte bölgemizdeki girişimcilik ekosistemini geliştirmek amacıyla çeşitli faaliyetler yürütüyoruz. Bu çalışmalar kapsamında bu sene 1829 Kasım tarihleri arasında Artvin, Giresun, Gümüşhane, Ordu, Rize ve Trabzon'daki üniversitelerin tamamında ilkini düzenleyeceğimiz Doğu Karadeniz Girişimcilik Haftası etkinliklerini organize ettik. Temel amacımız, üniversite öğrencilerimizin ve akademisyenlerimizin girişimcilik üzerine farkındalıklarını artırmak, bir girişim fikri olan girişimci adaylarımızı kuluçka ve hızlandırıcılara yönlendirmektir” dedi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğümüz tarafından 2019 yılı teması olarak belirlenen ‘Geleceğim Mesleğim’ teması kapsamında etkinlikler planladıklarını ifade eden Adıyaman, konuşmasına şöyle devam etti:

“Bölge üniversitelerinde okuyan öğrencilerin, kendilerine olan inancını yükseltmek ve bu üniversitelerde görev yapan öğretim görevlilerinin öğrencilerde ufuk açacak nitelikte yönlendirme yapabilmelerini sağlamak önde gelen amaçlarımızdandır.”

Bu kapsamda herkesin bilgisinden, fikrinden ve tecrübesinden faydalanmak istediklerini belirten Adıyaman, Türkiye’deki girişimcilik ekosisteminin mevcut durumunu, gelecek dönemlerdeki beklentileri ve fırsatlar konusundaki değerlendirmeleri öğrenci ve akademisyenlerle birlikte dinlemek ve değerlendirmek üzere, herkesi, 1829 Kasım tarihleri arasındaki düzenlenecek olan “Doğu Karadeniz Girişimcilik Haftası” etkinliklerine davet etti.

TRABZON 16 Kasım 2019 Cumartesi İMSAK 05:34

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