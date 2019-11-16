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Trabzon'da 3 ayda 120 büyükbaş hayvan çiçek hastalığı yüzünden telef oldu Trabzon’un başı büyükbaş ...

İHA

– Trabzon'da geçtiğimiz Kurban Bayramı'nın ardından geçen yaklaşık 3 aylık sürede 120 büyükbaş hayvanın LSD (Çiçek Hastalığı) yüzünden telef olduğu bildirildi.

Trabzon'da 3 ayda 120 büyükbaş hayvan çiçek hastalığı yüzünden telef oldu Trabzon’un başı büyükbaş hayvan ölümleriyle dertte Trabzon Bölgesi Veteriner hekimler Odası Başkanı Erol Sayın: “Hastalığın salgın durumu yok” “LSD (Çiçek Hastalığı) daha çok Gürcistan tarafında görülen bir hastalık” “Hastalık muhtemelen sınırdan kaçak hayvan hareketi ile ülkemize taşındı”

– Trabzon’da geçtiğimiz Kurban Bayramı'nın ardından geçen yaklaşık 3 aylık sürede 120 büyükbaş hayvanın LSD (Çiçek Hastalığı) yüzünden telef olduğu bildirildi.
Trabzon’da dört ilçede halk arasında “sığır çiçeği hastalığı” olarak anılan hastalıktan son 3 ayda 120 büyükbaş hayvan telef olurken, Tarım ve Orman Bakanlığı söz konusu hastalığın ihbarının mecburi bir hastalık olduğunu açıkladı. Bakanlık tarafından belirlenen hastalık ile mücadele kapsamında her yıl koruyucu olarak aşılama çalışmaları yürütüldüğü belirtilirken, hastalıkla, mücadele kapsamında hastalığa yakalanan hayvanların kıymet takdirlerinin tamamı yetiştiricilere ödenmek üzere itlaf edildiği kaydedildi.
Trabzon’da ilk olarak 2019 yılı kurban bayramı sonrası Düzköy ilçesinde birkaç adet büyükbaş hayvanda hastalık olduğuna dair alınan bilgiler doğrultusunda hayvanlardan alınan analizlerde “sığırların noduler akzantemi hastalığı” halk arasında sığır çiçeği hastalığı olarak anılan hastalığa yakalandığı belirlendi. Hastalıkla mücadele kapsamında bu ilçedeki tüm mahallelerde hastalık belirtileri gösteren 26 adet büyükbaş hayvan itlaf edilirken, aynı hastalık tespit edilen Arsin ilçesinde 46, Akçaabat ilçesinde 47, Yomra ilçesinde 1 olmak üzere toplam 120 büyükbaş hayvan ekipler tarafından itlaf edildi. Yetkiler hastalık nedeniyle endişe edilecek bir durumun söz konusu olmadığını belirtilerken, bu yöndeki çalışmaların büyük bir titizlikle sürdüğünü belirttiler.

"Yayılma nedeni sivrisinekler"
Konuyla ilgili değerlendirmede bulunan Trabzon Bölgesi Veteriner Hekimler Odası Başkanı Erol Sayın, hastalığın daha çok Gürcistan tarafında görülen bir hastalık olduğunu belirterek muhtemelen sınırdan kaçak hayvan hareketi ile ülkemize taşındığını söyledi. Hastalığın yayılmasında ise sineklerin önemli rol oynadığını ifade eden Sayın “Trabzon’da görülen bu hastalık LSD dediğimiz, sığırlarda görülen sığır çiçek hastalığı. Bu hastalık Trabzon’da ilk olarak kurban bayramı sonrası Düzköy’de görüldü. Muhtemelen bu hastalık bölgemize kurban döneminde insanlarımızın bölgeye sevk raporu ve veteriner hekimi kontrolü olmadan yapılan hayvan nakilleri ile ilimiz dışından geldi. Hastalığın yayılma sebebi ise genellikle sivrisinekler. Yani hastalık sivrisinekler, normal sinekler, kenelerle diğer hayvanlara bulaşma riski yüksek. Sevindirici yanı insanlara bulaşan bir hastalık değil. Trabzon ‘da LSD dediğimiz çiçek hastalığı görülen bir hastalık değildi. Çünkü bizim hayvanlarımız son üç senedir Tarım Bakanlığının uyguladığı program kapsamında aşılanıyor. Aşılanan hayvanlara zaten bu hastalığın bulaşması mümkün değil. Trabzon’da 120 civarında hayvan itlafı oldu. Sadece Tarım Bakanlığı tedbir amacıyla hastalık teşhis ettiği hayvanları tazminatlı olarak imha ve itlaf işlemlerini gerçekleştiriyor. Şu aşamada Tarım Bakanlığı yetkilileri hastalık çıkan bölgelerde 10 kilometrelik alanda tekrar LSD dediğimiz büyükbaş hayvanlarda çiçek aşısına başladı. O bölgede hayvanlar ister aşılı olsun ister aşısız olsun hepsini yeniden aşılama çalışmasına başladı. 2020 yılının Şubat ayında tekrar aşılama kampanyası başlayacak ve tekrar aşılanacak” dedi.

“Salgın durumu yok”
Hayvan yetiştiricilere tavsiyede bulunan Sayın, hastalığın salgın durumu olmadığını ifade ederek “Mutlaka hayvanlarını aşılatsınlar. Kapılarına kadar gelen Tarım Bakanlığında görevli veteriner hekimlerine hayvanlarının aşılamasını yaptırsınlar. Şu anda Trabzon’da en son Akçaabat ilçesinde hastalık görüldü bu da, ilgili meslektaşlarımız tarafından kontrol altına alındı. Salgın durumu yok. Sadece tespit ettiğimiz hayvanların itlaf ve imha işlemleri var. O da şu anda durdu. Son bir haftadır hiçbir imha işlemimiz yok. Muhtemelen önümüzdeki ay, 10 kilometrelik alanda görülen karantinaya aldığımız bölgede karantina işlemini de kaldıracağız. Aşılama işlemleri hala devam ediyor. Yetiştiricilerimizin bu anlamda salgınlar korkuya sürükleyecek her hangi bir şey yok. Çünkü insana geçen bir hastalık değil. Ancak hayvanlara bulaşan bir hastalık. O yüzden aşılamayla da bakanlık tedbirini alıyor. Yetiştiricilerimiz hayvanlarında çiçekle alakalı bir etken bir hastalık şüphelenirlerse mutlaka bağlı bulundukları Tarım İlçe Müdürlüklerine müracaat etsinler ki diğer komşularına hastalığı yaymayalım” diye konuştu.

"İki yıl önce Artvin’de yüzün üzerinde hayvan imhası oldu"
İki yıl önce söz konusu hastalık yüzünden Artvin’de yüzün üzerinde hayvan imhası olduğunu kaydeden Sayın, açıklamalarını şöyle sürdürdü:
“Odamıza, ilimiz dahil Artvin, Rize, Gümüşhane, Bayburt illeri bağlı. Bölgemizde Artvin’de iki yıl önce yine LSD dediğimiz çiçek hastalığı görülmüş orada da yüzün üzerinde hayvan imhası olmuş. Aşılamayla tekrar görülmedi. Bu hastalık daha çok Gürcistan tarafında görülen bir hastalık. Muhtemelen o bölgeye de o dönemlerde sınırdan kaçak hayvan hareketi ile hastalık ülkemize taşındı. Türkiye genelinde şu anda 35 kadar ilde LSD dediğimiz çiçek hastalığı görüldü. Görüldü derken o ilin tamamında hayvanlar hasta ve perişan değil.”
Öte yandan Trabzon’da hastalıktan dolayı itlaf edilen büyükbaş hayvanların kıymet takdirleri büyük oranda tamamlandı. 2019 yılı yayımlanan Tarımsal Desteklemelere ilişkin Cumhurbaşkanlığı Kararı ile Bakanlık tarafından en kısa sürede yetiştiricilere ödeme yapılacağı kaydedildi.

TRABZON

16 Kasım 2019 Cumartesi

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