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Medical Park Karadeniz Hastanesi’nden anlamlı etkinlik Öğrencilerin, geliri kanserli çocuklara ...

İHA

Medical Park Karadeniz Hastanesi tarafından düzenlenen etkinlik kapsamında geliri lösemili çocuklara bağışlanmak üzere Ahmet Yahya Subaşı İlköğretim Okulu öğrencileri tarafından yapılan resimler hastane bahçesinde sergilendi.

Medical Park Karadeniz Hastanesi’nden anlamlı etkinlik Öğrencilerin, geliri kanserli çocuklara bağışlanmak üzere yaptıkları resim sergisi ilgi odağı oldu

Medical Park Karadeniz Hastanesi tarafından düzenlenen etkinlik kapsamında geliri lösemili çocuklara bağışlanmak üzere Ahmet Yahya Subaşı İlköğretim Okulu öğrencileri tarafından yapılan resimler hastane bahçesinde sergilendi.
Ahmet Yahya Subaşı İlkoku’nda düzenlenen resim yarışmasında dereceye giren öğrencilerin resimleri hastane bahçesinde sergilenirken düzenlenen etkinliğe Ortahisar Belediye başkanı Ahmet Metin Genç de hazır bulundu.
Burada bir konuşma yapan Trabzon Medical Park Hastaneleri Genel Müdürü Uzm.Dr. Abdullah Cantürk, hastane olarak her zaman sosyal projelere destek verdiklerini belirterek ”Medical Park Hastaneleri olarak Türkiye genelinde, bölgemizde, ilimizde her alanda en iyi sağlık hizmeti sunumu gerçekleştirmek ve beraberinde de sosyal sorumluluk projelerine destek olmak için varız. Sanatla uğraşan çocuklar, her anlamda sosyal alanda olsun oldukça başarılı oluyorlar. Geleceğimizin aydınlık geleceği olan çocuklarımızın böyle güzel sosyal faaliyetlerle desteklenerek onların topluma faydalı birer bireyler olarak yetişmesi en büyük hedefimiz “ dedi.

"Lösemi son yıllarda çok arttı"
Umut ve Yaşam derneği Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Nimet Baki de lösemimin son yıllarda arttığına dikkat çekerek “Lösemi, son yıllarda çok arttı. Daha önceleri 56 yaşlarda görüyordu şimdi 1 yaşın altına kadar indi. Bu çocuklarımız oynarken, koşarken, okula giderken bu hastalıkla karşı karşıya geliyor. Lösemi oldukça uzun süreli ve maliyetli bir hastalık. Bir çocuğun tedavisi yaklaşık 250 bin TL civarında. Bu hastalığa yakalanan çoçuklarımızın aileleri genellikle dar gelirli aileler. Bu uzun soluklu süreçte bizlere destekte bulunduğunuz için çok çok herkese çok teşekkür ediyorum. Bunun başka okullara da örnek olmasını devamının gelmesini diliyorum” diye konuştu.
Ortahisar Belediye başkanı Ahmet Metin Genç ise böyle bir anlamlı etkinliği düzenleyenlere teşekkür ederek “hastalık kaçınılmaz. Bütün insanlar gibi hepimiz hastalıklara maruz kalabiliriz. Ancak önleyici tedbirler, önleyici tedaviler çok çok önemli. Okulumuza bu çalışmalarıyla beraber bu güzel eserleri ortaya çıkaran öğrencilerimize, öğretmenlerimize teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.
Sergide, Umut ve Yaşam Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Nimet Baki, Trabzon Medical Park Hastaneleri Genel Müdürü Uzm.Dr.Abdullah’a plaket takdim ederken, resimlerin büyük bir kısmı doktorlar tarafından satın alındı.

TRABZON

18 Kasım 2019 Pazartesi

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