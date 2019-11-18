Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) kanalı ile Toplum Yararına Programlar (YTP) kapsamında istihdama yönelik olarak yapılan uygulamaların yöresel özellikler de göz önünde bulundurularak, kalkınma hareketinin temelini oluşturan üretimi de içine alacak şekilde yeniden düzenlenmesi istendi.

Konuyu gündemde tutarak, gerçekleşmesi için çaba gösteren Trabzon Ticaret Borsası (TTB) tarafından başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere ilgili ve yetkili bakanlara konu ile ilgili olarak bilgi ve talep başvurusu yapıldı. Başvuru TTB Meclis Başkanı Sebahattin Arslantürk ve Yönetim Kurulu Başkanı Eyyüp Ergan imzası ile yapıldı.

Başvuruda, işsizliğin yoğun olduğu dönemlerde ve yerlerde toplum yararına işlerin veya hizmetlerin gerçekleştirilmesi şekliyle hayata geçirilen TYP’nin, üretimi merkeze koyarak çok amaçlı olarak sebep olduğu bazı yanlışları da ortadan kaldıracak şekilde yeniden düzenlenmesinin yararlı olacağı bildirildi.

Başvuruda şöyle denildi:

“Örnek vermek gerekirse, Trabzon’un marka değerlerinden olan ve Coğrafi İşareti de bulunan Tonya Tereyağına olan talep artarken, gerekli hammadde olan süt temininde büyük sıkıntılar yaşanmaktadır. Sıkıntıların nedenleri arasında da TYP kapsamında istihdamın genellikle kent merkezlerinde ve hizmete yönelik alanlarda yapılıyor olmasıdır.

Öyle ki, bu şekilde yapılan geçici istihdamlar nedeniyle Tonya ve yöresinde hayvancılıkla uğraşanların önemli bir kısmı ev ekonomisi şekliyle yaptıkları hayvancılığı terk edip, TYP’den yararlanmak için ineğini de satarak kentlere göç etmektedir. Geçici çalışma dönemi bittiğinde ise çoğu geri dönmeyerek veya dönemeyerek kentlerde sıkıntı içinde kalmakta, hayvanını sattığı için de köyüne uğrayamamaktadır. TYP dolaylı olarak hem ailevi sorunlara neden olmakta, hem de üretime darbe vurmaktadır. Bu nedenle hem büyük bir yanlışı ortadan kaldırmak, hem de süt ve mamullerine olan talebi karşılamak için TYP uygulamalarının yörede ev ekonomisi şekliyle yapılan hayvancılığı teşvik amaçlı hale getirilmesi gerekmektedir. Örneğin süt inekçiliği yapılan her evde TYP kapsamında bir kişinin desteklenmesi, istihdam edilmesi hayvancılığı teşvik ederek sürdürülebilir hale getirecektir. Dahası bir ineği olanlar bunu 2 hatta daha fazla hale getirebilecektir. Coğrafi işaretli ve organik ürünlerin Dünya pazarında da büyük rağbet gördüğü bir süreçte Tonya Tereyağını daha fazla üretip sadece yurt içine değil, yurt dışına çok satabilme imkânı var iken bunu gerçekleştirmek için gereken çalışmaları fazlası ile yapmalıyız. Bunun başlıca yollarından birinin de İŞKUR’un TYP desteğinin üretime yönelik olarak kırsal kesimde hayata geçirilmesidir.”

TRABZON 18 Kasım 2019 Pazartesi İMSAK 05:36

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