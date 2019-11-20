Trabzonspor, Ankaragücü maçı hazırlıklarına devam etti

Trabzonspor, cumartesi günü deplasmanda oynayacağı MKE Ankaragücü maçının hazırlıklarını sürdürdü.

Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde teknik direktör Ünal Karaman yönetimindeki antrenmana milli takımlarda bulunan Uğurcan Çakır, Ahmet Canbaz, Hüseyin Türkmen ve Sörloth'un yanı sıra sakatlığı devam eden Novak ile Abdülkadir Ömür katılmadı. Sturridge ve Ekuban ise takımdan ayrı çalıştı. Bordo-mavililer, antrenmanda düz koşunun ardından taktiksel çalışmalar yaptı.

SARI VE TOSUN'A SÜRPRİZ DOĞUM GÜNÜ

Antrenmanın bitiminde Cafer Tosun ve Yusuf Sarı için sürpriz doğum günü kutlaması yapıldı. Teknik direktör Ünal Karaman'ın da katıldığı kutlamada, futbolcular genç takım arkadaşlarına Brezilya usulü kutlama yaptı. Neşeli anların yaşandığı kutlamada bordo mavili oyuncular, arkadaşları Tosun ve Sarı'nın kafalarında yumurta kırıp, un döktü. Trabzonspor Borçka Futbol Okulu'na bağlı sporcular da tesisleri ziyaret edip antrenmanı izledi.

Trabzonspor, Ankaragücü maçı hazırlıklarını yarın yapacağı çalışma ile sürdürecek.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

Antrenmandan görüntüler

Doğum günü sürprizi

Detaylar

TRABZON 20 Kasım 2019 Çarşamba İMSAK 05:38

GÜNEŞ 07:07

ÖĞLE 12:12

İKİNDİ 14:43

AKŞAM 17:07

YATSI 18:30

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