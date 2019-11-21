Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Girişimcilik Haftası tango ile başladı Dans antrenörü Meltem Atagün: "Çok uzun bir vakit sonra ben ...

İHA

Sanayi ve Ticaret Bakanlığı himayelerinde Doğu Karadeniz Kalkınma Ajansının desteği ile sekiz üniversitede eş zamanlı düzenlenen Girişimcilik Haftası etkinlikleri, Trabzon'da da Avrasya Üniversitesinde başladı.

Girişimcilik Haftası tango ile başladı Dans antrenörü Meltem Atagün: "Çok uzun bir vakit sonra ben bu işi Trabzon’da yapmaya karar verdim. Bana çok kızdılar, çok zor olur dediler. Bir çift, yani iki öğrenciyle başlayan eğitimlerim bir yılın sonunda 98 çifte ulaştı" Girişimci Seyyare Sungur: "Fındık toplatmak için biz işçi arardık bulamazdık. Fındığı nasıl müşterilerimize toplatabiliriz diye düşündük. Bunu sadece düşünmedik, bir de yaptık"

Sanayi ve Ticaret Bakanlığı himayelerinde Doğu Karadeniz Kalkınma Ajansının desteği ile sekiz üniversitede eş zamanlı düzenlenen Girişimcilik Haftası etkinlikleri, Trabzon’da da Avrasya Üniversitesinde başladı.
Avrasya Üniversitesi Ömer Yıldız Yerleşkesi Konferans Salonu'nda düzenlenen etkinliğe Avrasya Üniversitesi Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Yavuz Özoran ve Prof. Dr. Ersan Bocutoğlu, Genel Sekreter Gülay Yeniçeri, KKTC Trabzon Başkonsolosu Zalihe Erden, DOKA Birim Başkanı Fikri Akkaya, akademisyenler ve öğrenciler katıldı. Öğrencilerin yoğun ilgi gösterdiği etkinliğin açılışı tango gösterisi ile başladı. Etkinlikte kadın girişimcilerin hikayeleri ise dikkat çekti. Açılışta konuşan Avrasya Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Yavuz Özoran, “Global Girişimcilik Haftası çok önemli. Çünkü haftanın amacı genç kuşaklara girişimciliğin bir kariyer fırsatı olarak tanıtılması, benimsetilmesi, bu konuda bir farkındalık yapmaktır. Fakat 300'ün üstünde kamu kurum ve kuruluşlarıyla özel sektör bir arada olduğundan bu artık ekosisteminde ötesinde geniş bir iletişim platformu oluşturmuş durumda. Bizde Avrasya Üniversitesi olarak bu bağlamda öğrencilerimizi, öğretim üyeleri eşliğinde bu haftaya katlamaya davet ettik. Etkinliğimiz üç gün boyunca devam edecek. Ayrıca etkinliğimize katılımları ve konuşmaları ile destek verecek olan girişimcilerimize şimdiden teşekkür ediyorum’’ dedi.

“Trabzon’da Türkiye şampiyonu dansçılar yetiştirdik”
Trabzon'da tango ve diğer dans eğitimleri veren dans antrenörü Meltem Atagün, "Benim çocukluğumda Trabzon’da bir cemiyet hayatı vardı. Balolar düzenlenirdi, annem babam dans ederdi. Vals ve tango aslında benim çocukluğumda başlayan bir serüvendir. Üniversitede Latin dansları ile tanıştım. Birkaç yıl Latin danslarının her çeşidini yapmaya çalıştım. Sene sonlarında çok keyifli sunumlarımız oluyordu. Okul bittikten sonra ailem İstanbul’da olduğu için İstanbul’da devam ettim. Çocukluğumda gördüğüm tangoyla en son tanıştım. Bütün dansları denedikten sonra oldu. Sertifikalar aldım, eğitimlere devam ettim ve sonunda Trabzon’a döndüm. Bu arada kendi mesleğimi de yapmaya başladım. İnsan kaynakları uzmanı olarak İstanbul’da başladım ve sonra Trabzon'da devam ettim. Karşılaştığım Trabzon, benim çocukluğumda bıraktığım Trabzon değildi. Trabzon’a döndüğümde dansa dair bir çalışmanın olmadığını gördüm. Burada kendi mesleğimi yaparken çocuklar üzerinden kendi çocuğumla başlayarak, dansa dair bir şeyler anlatma çalıştım. Çok uzun bir vakit sonra ben bu işi Trabzon’da yapmaya karar verdim. Bana çok kızdılar, çok zor olur dediler. Ben her şeyden çok kendime çok güvendim. Önce dans sporuyla başladık. Çocuklar, gençler, yetişkinler yetiştirmeye başladık. Bir çift, yani iki öğrenciyle başlayan eğitimlerim bir yılın sonunda 98 çifte ulaştı. Yani federasyona kayıtlı 98 çift. Salsa da, tango da, Latin de yarışmacılar yetiştirdik. Önce yarı finaller, sonra finaller derken Türkiye şampiyonları yetiştirdik” şeklinde konuştu.

“Hem fındığımızı toplayacak, hem de üstüne para verecek gönüllüler bulduk”
Fındık Ocağı işletmesinin kurucularından girişimci Seyyare Sungur ise, “Fındık, temmuz sonu ağustosun başı gibi toplanıyor. Şimdi bizim arazilerimiz olduğu için ve fındık topladığımız için ve o fındığı işleyip ürün çıkardığımız için o serüveni çok iyi biliyoruz. Birçok Trabzonlu, Karadenizli öğrenciler fındık ayı geldiği zaman ya gitse gelmese, sıkıcı, ne yapacağız, köyde nasıl vakit geçireceğiz diyoruz, fındık toplamak istemiyoruz. Evet kabul ediyorum, ben de aynı sorunları yaşadım. Ama arkadaşlar fındık toplatmak için biz işçi arardık bulamazdık. Fındığı nasıl müşterilerimize toplatabiliriz diye düşündük. Kızlarla bir istişare yaptık. Dedik ki bir duyuru yapalım İnstagram'dan, diyelim ki biz fındığımızı toplayacak gönüllüler arıyoruz. Ama bunun için para vermeniz gerekir. Bunu sadece düşünmedik, bir de yaptık. Gelen bir sürü insan oldu. Şu gördüğünüz dört kız kardeş fındığı toplatarak para kazanan insanlardır’’ şeklinde konuştu.

TRABZON

21 Kasım 2019 Perşembe

  • İMSAK 05:39
  • GÜNEŞ 07:08
  • ÖĞLE 12:12
  • İKİNDİ 14:43
  • AKŞAM 17:06
  • YATSI 18:30
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Ünal Karaman, 26 oyuncuya şans verdi
YEREL HABERLER Ünal Karaman, 26 oyuncuya şans verdi
Yaylada havaalanı kalitesinde beton yol yapıldı
YEREL HABERLER Yaylada havaalanı kalitesinde beton yol yapıldı
Trabzon'un saklı cenneti: Kudavas Şelalesi
YEREL HABERLER Trabzon'un saklı cenneti: Kudavas Şelalesi
Trabzonspor'un borcu azaldı Bordo-mavililerin konsolide net borcunun 828 milyon 916 bin 509 TL olduğu açıkladı
YEREL HABERLER Trabzonspor'un borcu azaldı Bordo-mavililerin ...
Trabzonspor, Ankaragücü maçı hazırlıklarına devam etti
YEREL HABERLER Trabzonspor, Ankaragücü maçı hazırlıklarına devam ...
Trabzon'da Girişimcilik Haftası etkinlikleri başladı
YEREL HABERLER Trabzon'da Girişimcilik Haftası etkinlikleri başladı
Trabzon'da geleceğin liderleri çocuk hakları için toplandı
YEREL HABERLER Trabzon'da geleceğin liderleri çocuk hakları için ...
Trabzonspor'da neşeli antrenman Yusuf Sarı ve Cafer Tosun'a ise Brezilya usulü doğum günü kutlaması
YEREL HABERLER Trabzonspor'da neşeli antrenman Yusuf Sarı ve Cafer ...
TIR devrildi, 2 ton hamsi yola saçıldı
YEREL HABERLER TIR devrildi, 2 ton hamsi yola saçıldı
Trabzon’da hamsi yüklü tır kaza yaptı: 1 yaralı Yola saçılan kasalarca hamsi nedeniyle Karadeniz Sahil Yolu Rize-Trabzon istikametinde yol tek şeritten ulaşıma kapandı
YEREL HABERLER Trabzon’da hamsi yüklü tır kaza yaptı: 1 yaralı Yola ...
Trabzon heyeti ABD’de temaslarda bulunuyor
YEREL HABERLER Trabzon heyeti ABD’de temaslarda bulunuyor
Doru Forum Trabzon'da çocuklarla buluşacak
YEREL HABERLER Doru Forum Trabzon'da çocuklarla buluşacak
Trabzon'un Kanadalı Kovboyu Yaklaşık 40 yıldır sembol olarak giydiği kovboy elbisesini üzerinden hiç çıkarmıyor “Kovboy” kültürünü doğduğu memleketine taşıdı Yıllarca çalıştığı Kanada'da kovboy elbisesi giyen ve bir daha da üzerinden çıkartmayan Secaattin Bozoğlu, memleketi Trabzon’un Tonya ilçesinde de kovboy elbisesiyle geziyor İlçede sahibi bulunduğu otele ve bulunduğu sokağa “Kanada” ismini veren Bozoğlu kendisi de Kanada vatandaşı
YEREL HABERLER Trabzon'un Kanadalı Kovboyu Yaklaşık 40 yıldır sembol ...
Deniz ürünleri ihracatında önemli bir yer tutan deniz salyangozu balıkçıların gelir kaynağı oldu Karadeniz’de bu sezon özellikle palamut avının çok az olması hamsinin dışında bazı balıkçıları alternatif arayışa yönlendirdi
YEREL HABERLER Deniz ürünleri ihracatında önemli bir yer tutan deniz ...
1881 -
1938

Ciner Medya Grubu

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X