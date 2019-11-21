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Trabzonspor'un borcu azaldı Bordo-mavililerin konsolide net borcunun 828 milyon 916 bin 509 TL ...

İHA

Trabzonspor, 30 Kasım'da yapılacak olan mali genel kurul öncesi 46. dönem yönetim kurulu faaliyet raporunu duyurdu. Bordomavililer, 31 Ekim 2019 itibariyle konsolide net borcun 828 milyon 916 bin 509 TL olduğunu duyurdu.

Trabzonspor, 30 Kasım'da yapılacak olan mali genel kurul öncesi 46. dönem yönetim kurulu faaliyet raporunu duyurdu. Bordomavililer, 31 Ekim 2019 itibariyle konsolide net borcun 828 milyon 916 bin 509 TL olduğunu duyurdu.
Mali disiplinin ön planda tutulduğu, sportif ve idari yapılanmaların kulüp bünyesine uygun tarzda yürütüldüğü bir faaliyet döneminin geride bırakıldığı belirtilen raporda, 1 Kasım 2018 31 Ekim 2019 döneminde, UEFA Avrupa Ligi'ne katılım hakkı elde edilmesi, A Takım bütçesinin sınırlandırılması, borç yapılandırması, kaynak oluşturma çalışmaları, sermaye artırımı, mağazacılık faaliyetleri ve mali tablo hususlarının ön plana çıktığı belirtildi.

Takımın maliyeti düşürüldü
Son üç sezonunun takım maliyetlerinin sezon ortalamalarına göre 20172018'de 37 milyon Euro, 20182019'da 18 milyon Euro ve 20192020'da 20 milyon Euro olduğu belirtilen raporda, takım bütçesine bağlı kalınmasının yönetim kurulu açısından hayati önem taşıdığı vurgulanarak, "Zira bu sezon başı itibarıyla TFF kanalıyla yürürlüğe girmiş olan yerel lisanslama talimatlarına göre, her takımın son üç yıllık mali verilerine göre oluşturulmuş bir harcama limiti belirlenmiştir. Artık, gelir oluşturmadan , kaynak bulmadan , limitler dışına çıkılmasının önüne geçilmiştir. Kaldı ki yönetim kurulumuz, göreve geldiği ilk günden itibaren zaten bu anlayışla hareket ederek, uygulamalara en hazır kulüp durumunda olmamızı sağlamıştır" ifadeleri kullanıldı.

"Oyuncularımıza borcumuz yoktur"
Oyuncu maaşlarının da düzenli ödendiği belirtilen raporda, şu ifadelere yer verildi:
"Çok hassas davranılarak oluşturulmuş olan takım bütçelerine uygun olarak oyuncu maaşlarının düzenli olarak ödenmesi konusunda şu an itibarıyla belki de kulüp tarihimizin en düzenli dönemini yaşamaktayız. Haziran ayı itibarıyla takımın eskiden gelen tüm ödemeleri kapatılmış ve yaz kampına takımımızın huzurlu bir şekilde gitmesi sağlanmıştır. Yeni sezonun başlaması ile birlikte de her aya ait ödemeler, ilgili ayı takip eden ilk birkaç gün içerisinde ödenmiştir. Şu an itibarıyla temmuz, ağustos, eylül ve ekim aylarına ait tüm futbolcu, teknik kadro ve personel ödemeleri yapılmış olup, oyuncularımıza prim ve maç başları da dahil olmak üzere hiç bir borcumuz bulunmamaktadır."

"135 milyon TL transfer geliri elde edildi"
20192020 sezonu 1. transfer tescil dönemi profesyonel futbolcu listesi ile kiralık futbolcuların dağılımı hakkında da bilgilendirmede bulunulan raporda, "201819 sezonu ikinci yarısı ile 201920 sezonu birinci transfer dönemi itibarıyla yaklaşık 135 milyon TL tutarında bir transfer geliri elde edilmiş olup, buna karşılık 32 milyon TL tutarında bonservis ve menajerlik gideri oluşmuştur" diye belirtildi.

"Sorunlu dosyaları tamamı ödenerek ortadan kalmıştır"
Raporda, borç yapılanmasıyla ilgili olarak, "Ziraat Bankası başta olmak üzere Denizbank, Halk Bankası ve Aktifbank'tan oluşan konsorsiyumla kulübümüz arasında imzalanan anlaşma kapsamında, mevcut banka kredilerimiz yeniden yapılandırılmış, euro cinsinden olan kredilerimiz liraya döndürülmüş ve sağlanan ek kredi ile lisansa engel, UEFA ve FIFA da davalık durumda olan, TFF'de oyuncu tescilimize engel durumda olan dosyalarımız başta olmak üzere sorunlu haldeki dosyalarımızın tamamı ödenerek ortadan kaldırılmıştır. İki yıl anapara geri ödemesiz olarak toplam beş yıllık bir döneme yayılan yapılandırma şartlarının önümüzdeki günlerde değiştirilmesi planlanmaktadır. Öncelikle sürenin uzatılması başta olmak üzere maliyet ve teminat kısımlarının revize edilmesi çalışmaları devam etmektedir" denildi.
Kredilerin faiz oranının Tüfe 5 puan esasına göre belirlendiği ifade edilen raporda, "İlk kullanım oranımız yüzde 16,65 5 olmak üzere toplam yüzde 21,65 olarak gerçekleşmiştir. Merkez Bankası yıl sonu Tüfe tahminini yüzde 1012 olarak açıklamış olup 31 Aralık sonrası faiz oranımızın yüzde 15 seviyelerine düşerek devem etmesini beklemekteyiz. Yapılandırma ile sorunlu tüm dosyaları kapatan yönetim kurulumuz, benzer durumların yeniden oluşmaması adına azami gayret sarf etmektedir" ifade edildi.

Forma satışında rekor
Faaliyet raporunda kaynak bulma konusunda oldukça yoğun bir çaba yürütüldüğü belirtilerek, "Sermaye artırımı, yapılan yeni sponsorluk anlaşmaları, biten sponsorlukların daha iyi şartlarda yenilenmeleri, stadyum hasılatları ve mağazacılık faaliyetlerimizdeki başarılı sonuçlar sayesinde yaklaşık 200 milyon lira tutarında kaynak bulunmuştur" denildi.
Sağlanan kaynakların ana başlıkları hakkında da bilgilendirmede bulunulan raporda, mağazacılık faaliyetlerinde de kulüp açısından tarihi bir dönemin geride bırakıldığı belirtildi. Raporda, geçen sezonu 105 bin forma satışıyla kapatan TS Club'ın, bu sezonun 5 aylık döneminde 140 bin satış rakamına ulaştığı belirtildi. Geçen sezonun forma satışında 34 milyon TL ciro ile kapatıldığı aktarılan raporda, bu sezon daha 5 aylık sürede ciromuz 40 milyon TL'ye gelmiştir" denilerek sezon sonu ciro hedefinin 61 milyon TL ve forma satış hedefinin ise 00 bin adettir olduğu hedeflenmekte olduğu vurgulandı.
Öte yandan, Trabzonspor Olağan Genel Kurulu, 22 Kasım'da yapılacak. İlk toplantı tarihinde çoğunluk sağlanamazsa genel kurul 30 Kasım'da gerçekleştirilecek.

TRABZON

21 Kasım 2019 Perşembe

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