Trabzonspor'da kadro değişiyor

Trabzonspor Teknik Direktörü Ünal Karaman, Süper Lig'de deplasmanda oynayacakları MKE Ankaragücü maçında kadroda değişikliğe gidecek.

Süper Lig'e verilen milli aranın ardından Trabzonspor ile MKE Ankaragücü yarın Ankara'da Eryaman Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek. Hakem Cüneyt Çakır'ın yöneteceği yardımcılıklarını ise Bahattin Duran ve Tarık Ongun'un yapacağı müsabaka saat 17.30'da başlayacak. Alt sıralardan kurtulmak isteyen Ankaragücü ile liderlik mücadelesi veren Trabzonspor’u karşı karşıya getirecek mücadelede iki takımın da 3 puana ihtiyacı var.

UEFA Avrupa Ligi'nde iddiası kalmayan Trabzonspor, Süper Lig'e odaklanırken, Teknik Direktör Ünal Karaman, başkent deplasmanında cezalı ve sakat oyuncular nedeniyle kadroda değişikliğe gidecek. Cezalı Uğurcan Çakır'ın yerine kaleyi Erce Kardeşlere emanet edecek olan Karaman'ın cezalı Abdulkadir Parmak'ın yerine ise sakatlıktan dönen ve takımla birlikte çalışmalarını sürdüren Obi Mikel'e formayı vermesi bekleniyor. Milli takım kampında sakatlanan Filip Novak'ın yerine ise deneyimli çalıştırıcı Krasnodar maçında 11'de sahaya sürdüğü Abdurrahim Dursun ismi ön plana çıkarken, savunma oyuncuları Hosseini ve Campi ikilisinden birini bu bölgede düşünebileceği alternatif isimler arasında olduğu belirtiliyor.



Sosa'nın sınırda olması kafaları karıştırdı

Yaşadığı sakatlık nedeniyle UEFA Avrupa Ligi'nde oynanan Krasnodar ve Süper Lig'de Alanyaspor maçlarında forma giyemeyen Jose Sosa, takımla birlikte çalışmalarını sürdürüyor. Hafif ağrıları olmasına rağmen MKE Ankaragücü maçında forma giymek isteyen Arjantinli oyuncunun kart sınırında olması ise Teknik Direktör Ünal Karaman'ı düşündürüyor. Galatasaray maçında oyuncusunu sahada görmek isteyen deneyimli teknik adam kaptan Sosa'nın olası MKE Ankaragücü maçında kart görmesi halinde gelecek hafta Trabzon'da oynanacak olan Galatasaray maçında forma giyemeyecek. Ünal Karaman ise oyuncusunun son durumuna baktıktan sonra Sosa ile ilgili kararını verecek.



Sörloth moralli

Trabzonspor'un Norveçli oyuncusu Alexander Sörloth, MKE Ankaragücü maçında Teknik Direktör Ünal Karaman'ın gol yollarındaki en büyük silahlarından biri olacak. Norveç Milli Takımı’nda çıktığı 2 maçta 3 gol atan golcü oyuncu oldukça formda ve moralli döndü.



Ankaragücü, Trabzonspor'u 9 yıldır yenemiyor

Trabzonspor, ligde Ankaragücü ile 73. kez karşı karşıya gelecek. İki takım arasında oynanan 72 maçta bordomavililer 37, sarılacivertliler ise 16 kez galip ayrıldı. 19 maç da beraberlikle sonuçlandı.

Ankaragücü, evinde oynadığı 36 lig maçının 14’ünü kazanırken, bordomavili ekip ise 13 maçtan galip ayrıldı. Taraflar 9 maçta berabere kaldı. Başkent ekibi, Trabzonspor’a karşı Ankara’da son galibiyetini 1 Mayıs 2010'da 10’lık skor ile alırken, sarılacivertli ekibin golü Robert Vittek’ten gelmişti. Söz konusu tarihten beri Ankaragücü rakibini Ankara'da yenme başarası gösteremedi.



Karaman ve Kaplan 68 gün sonra yeniden

Trabzonspor Teknik Direktörü Ünal Karaman ile MKE Ankaragücü Teknik Direktörü Mustafa Kaplan, 68 gün sonra yeniden karşı karşıya gelecek. İki teknik adam, ligin 4. haftasında Trabzonspor ile Gençlerbirliği arasında Trabzon'da oynanan ve 22 beraberlikle sonuçlanan maçta karşılaşmışlardı. Mustafa Kaplan, Trabzonspor maçı ile birlikte 161 gün sonra yeniden Başkent ekibinin başında sahaya çıkmasıyla iki teknik adam ilk yarıda tekrar karşılaşacak.

TRABZON 22 Kasım 2019 Cuma İMSAK 05:40

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