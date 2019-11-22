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Avrasya Üniversitesinde, girişimcilik haftası etkinlikleri

İHA

Sanayi ve Ticaret Bakanlığı ve Doğu Karadeniz Kalkınma Ajansı'nın desteği ile Avrasya Üniversitesinde düzenlenen Girişimcilik Haftası Etkinlikleri devam ediyor.

Avrasya Üniversitesinde, girişimcilik haftası etkinlikleri

Sanayi ve Ticaret Bakanlığı ve Doğu Karadeniz Kalkınma Ajansı’nın desteği ile Avrasya Üniversitesinde düzenlenen Girişimcilik Haftası Etkinlikleri devam ediyor.
Etkinliklerin ikinci gününde Avrasya Üniversitesi Ömer Yıldız Yerleşkesi Konferans Salonu’nda Habitat Derneği Başkanı ve TOBB Genç Girişimciler Üst Kurulu Başkan Yardımcısı Sezai Hazır, Gazeteci Ozan Onat, Bilgi Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Erkan Saka öğrencilerle buluştu.
Avrasya Üniversitesi öğrencilerinin yoğun ilgi gösterdiği programda söz alan Habitat Derneği Başkanı Sezai Hazır, “Son derece ciddiye almışsınız, ben doğrusu bu kadar beklemiyordum. İlk kez Avrasya Üniversitesi’ne geliyorum, ama bu ambiyansı asla unutmayacağım. Yapacağımız faaliyetlerde bende Avrasya Üniversitesi öğrencilerine öncelik tanıyacağım. Ne zaman isterseniz yine buraya sizlerle buluşmaya geleceğim’’ dedi.
Başkan Hazır, “Facebook ile beraber Facebook istasyon merkezleri açıyoruz. Dijitalleşme ile ilgili eğitimler veriyoruz. Gelecek nereye gidiyor, biz ne yapabiliriz, hususunda çalışmalar yapıyoruz. Bütün dünyada öngörüler önümüzdeki on yıl gibi kısa bir sürede aslında bugün eğitimini aldığımız mesleklerin yüzde altmışı olmayacak. Mesela hizmet sektörü gittikçe küçülecek. İşte Amerika’da başladılar artık insansız marketler çıkmaya başladı, giderek insansız eczanelere dönüşecek ve bu giderek yaygınlaşacak. Hangi meslekler gelir konusu çokta önemli değil aslında. Önemli olan hangi meslek olacağından ziyade, gelecekteki bu yeniliklere biz nasıl adapte olabiliriz diye tartışıyoruz. Alibaba.com’un kurucusu Jack Ma, artık yüz yıl önceki bilgiye dayalı eğitim sistemi, yani zamana ve mekana dayalı eğitim sistemi bitmiştir diyor. Eskiden bilgi yüklüyorduk insanlara, şimdiki şartlarda bu uygun değil. Nüfusta yaşlandıkça insanlar konforlu bir hayat istiyor. Konfor ihtiyacı arttıkça artık ropotlar, yapay zeka devreye giriyor. Bir işsizlik mi doğuracak diye sorduğunuzda, iş yapma biçimi değişecek diyor’’diye konuştu.
“Amacımız hızlı değişen, dijitalleşen dünyada insanlara farkındalık kazandırmak”
Programda söz alan Gazeteci Ozan Onat, "On yıldan fazla aktif gazetecilik yaptım. Son yedi yıldır, küçüklüğümden de gelen bir ilgi sebebiyle teknoloji ve geleceğe yoğunlaştım. Teknoloji deyince dar bir görüş açısıyla düşünmek istemiyorum. Çünkü gelecek asla sadece teknoloji ile alaka bir mesele değil ama teknoloji büyük bir güç. ‘Gelecek Şimdi’ adında bir girişimim var, Habitat Derneği ile üç yıldır önemli işler yapıyoruz. Aslında teknolojik farkındalık tabanlı bir takım projeler yürütüyoruz. Benim amacımda, kafayı taktığım, yoğunlaştığım meselede gittikçe hızlı bir şekilde dijitalleşen, dönüşen dünyada insanlara biraz farkındalık kazandırmak’’ şeklinde konuştu.
“Lise yıllarında öğrenemediğim Latinceyi şimdi internetten öğreniyorum”
Bilgi Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Erkan Saka ise konuşmasında teknolojinin getirdiği kolaylıklara vurgu yaparak, "Lise yıllarında bilgisayarla tanıştım. Ben sosyoloji okudum, ailem mühendis olmamı beklediği için harçlığımı da çok kesmişti. Okuduğum alanın teknoloji ile çok alakası olmadı ama ben yine teknolojiden uzak kalmadım, ilgilendim. Cebimde gazete alacak param olmadığı zaman oldu. Çok fazla olanak yoktu, şimdi çok şanslısınız çok bilgi alacağınız, online ders alacağınız mecra var. Lise ikide bir tane arkadaşla Latince öğrenelim dedik, öğrenecek yer bulamadık. Sadece İtalyan Lisesi veriyordu. Şimdi keyfimden Duolingo’da Latince çalışıyorum, Almanca çalışıyorum’’ dedi.

TRABZON

22 Kasım 2019 Cuma

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