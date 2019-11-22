Özel İmperial Hastanesi’nden Başsavcı Tuncel’e ziyaret

Özel İmperial Hastanesi Başhekimi Op. Dr. Ömer Fatih Çelik, İşletme Müdürü Hakan Sağlam, Trabzon Cumhuriyet Başsavcısı Hüseyin Tuncel’i makamında ziyaret ettiler.

Sohbet ortamında geçen ziyarette Özel İmperial Hastanesi Başhekimi Dr. Ömer Fatih Çelik, hastanenin sağlık alanında yaptığı çalışmalar hakkında bilgi vererek, sıcak misafirperverliğinden ötürü Trabzon Cumhuriyet Başsavcısı Hüseyin Tuncel’e teşekkür etti.

Başsavcı Hüseyin Tuncel’de ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek Başhekim Op. Dr. Ömer Fatih Çelik, İşletme Müdürü Hakan Sağlam’a teşekkür etti.

TRABZON 22 Kasım 2019 Cuma İMSAK 05:40

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