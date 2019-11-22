Trabzonspor'da Abdurrahim Dursun şanssızlığı

Trabzonspor'da Filip Novak'ın yokluğunda MKE Ankaragücü maçında forma giymesi beklenen Abdurrahim Dursun'dan gelen sakatlık haberi moralleri bozdu. Süper Lig'de uzun süredir forma bekleyen genç oyuncu büyük bir şanssızlık yaşadı.

Süper Lig'in 12. haftasında deplasmanda MKE Ankaragücü ile deplasmanda karşılaşacak olan Trabzonspor'da yaşanan sakatlıklara bir yenisi daha eklendi. Filip Novak'ın yokluğunda MKE Ankaragücü maçında Teknik Direktör Ünal Karaman'ın forma vermesi beklendiği Abdurrahim Dursun'dan gelen sakatlık haberi moralleri bozdu. Bu sezon ilk kez UEFA Avrupa Lig'nde bordomavililerin deplasmanda oynadığı Krasnodar maçında ilk 11'de forma giyen oyuncu uzun süredir Süper Lig'de kendisine şans gelmesini bekliyordu. Dünkü antrenmanda sakatlanan oyuncu bugün yapılan kontrolleri sonrası kadrodan çıkartılınca büyük üzüntü yaşadı.

Trabzonspor Kulüp Doktoru Hakan Ayaz, oyuncunun sağlık durumu ile ilgili yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Dünkü antrenmanda sakatlanan oyuncumuz Abdürrahim Dursun’a yapılan USG tetkikleri ve çekilen MR neticesinde biceps femoris adalesinde grade 1 strain tespit edilmiş olup, futbolcumuz Süper Lig Cemil Usta Sezonu'nun 12. haftasında oynayacağımız MKE Ankaragücü maçı kadrosundan çıkartılmıştır” dedi.

TRABZON 22 Kasım 2019 Cuma İMSAK 05:40

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