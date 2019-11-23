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Trabzon heyeti, ABD’de Cazibe Merkezleri Fuarı’nda sektörü inceledi

İHA

Trabzon heyeti, ABD’de Cazibe Merkezleri Fuarı’nda sektörü inceledi

Amerika Birleşik Devletleri’ne ticari çalışma ziyaretinde bulunan Trabzon heyeti, kentteki turizm altyapısını geliştirmek ve yeni yatırımlar konusunda ön çalışma yapmak üzere Orlando kentinde alanında dünyanın en büyük fuarı olan Uluslararası Eğlence Parkları ve Cazibe Merkezleri Fuarı’nı (IAAPA Expo) ziyaret etti.
Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu, Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası (TTSO) Yönetim Kurulu Başkanı M. Suat Hacısalihoğlu, TTSO Meclis Başkanı M. Şadan Eren, Akçaabat Belediye Başkanı Osman Nuri Ekim, yönetim kurulu üyeleri ve işadamları, Orlando’da Uluslararası Eğlence Parkları ve Cazibe Merkezleri Fuarı’nı ziyaret etti.
Kayak alanları, şehir içi ulaşım, parklar ve malzeme taşıma sistemleri için uluslararası teleferik ve insan taşıma gereçleri üreten Doppelmayr şirketinin standında yetkililerle görüşen Trabzon heyeti, yürüttükleri projeler hakkında bilgi aldı.
TTSO Başkanı M. Suat Hacısalihoğlu, teleferik projeleri hakkında görüşme yaptıklarını belirterek “Şehrimizde kurulacak olan teleferik projeleri konusunda görüşmelerde bulunduk. Saha incelemeleri yapıldı. Doppelmayr firması ile şehrimizdeki projelerin fizibilite raporlarının hazırlanması konusunda işbirliği yapılacak” dedi.
Doppelmayr yetkilileri, 6 hafta önce Orlando’da şehir içi ulaşım için teleferik sistemi kurduklarını teleferik sistemiyle 6 haftada 2,5 milyon kişi taşındığını belirterek 6 kilometre ve 3 farklı yöndeki farklı bölgelere ulaşım sağlandığını projenin, aynı zamanda engelliler için de uyumlu olduğunu ifade ettiler.
Fuardaki Türk firmaları da ziyaret edildi.
Trabzon heyeti, dünyada sektörde söz sahibi olan Türk firmalarının fuardaki stantlarını da ziyaret ederek yetkililerle görüşmeler yaptı.
Uluslararası su parkları alanında global bir firma olan Polin’in standını ziyaret eden Trabzon heyetine, su kaydırakları tasarımı ve montajında dünya lideri olan firma yetkilileri tarafından bilgiler aktarıldı. Dünya genelinde 103 ülkede 3 bin su parkı projesi yaptıklarını belirten yetkililer, dünyanın en önemli su parklarının tedarikçisi konumunda olduklarını, Avrasya’daki en büyük su kaydırağı üreticisi olarak, en büyük ödüllü su parklarını kurduklarını aktardı. Polin firmasının, Türkiye’nin ‘Tarihin Sıfır Noktası’ sloganıyla dünyaya sunduğu Göbeklitepe temalı su parkı örneği de fuarda büyük ilgi gördü.
Trabzon heyeti, simülatör ve VR teknolojisinde dünya iler rekabet edebilecek düzeyde çalışmalarla fuarda yer alan iki Türk firmasının stantlarını da ziyaret etti. ulaştığı noktayı da yakından test etme olanağı buldu.
TTSO Başkanı M. Suat Hacısalihoğlu, VR ve simülatör sektöründe Türkiye’nin 10 yılda büyük aşama kaydettiğine vurgu yaparak “VR ve simülatör sektöründe Türkiye 10 yılda büyük aşama kaydetti ön plana çıktı, dünya ile rekabet edebilecek seviyeye geldik. Türkiye adına güzel olan bu gelişmeler önümüzdeki yıl daha da ileriye gidecek. Yürütülen faaliyetler bizi gururlandırdı. Türk firmalarını ziyaret ettik, çalışmaları hakkında bilgi aldık” dedi.
Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu’da fuara girmeden önce işadamlarını uyararak, “Her standı ziyaret edelim ve şehrimizde yapılmakta olan Gülcemal Projesi için güzel fikirler edinelim” ifadesini kullandı.

TRABZON

23 Kasım 2019 Cumartesi

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