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Trabzon'da yerel gazete binasında yangın

İHA

Trabzon'da yerel bir gazetede yangın çıktı. Söndürülen yangında gazete binasındaki bilgisayarlar kullanılamaz hale geldi.

Trabzon'da yerel gazete binasında yangın

Trabzon'da yerel bir gazetede yangın çıktı. Söndürülen yangında gazete binasındaki bilgisayarlar kullanılamaz hale geldi.
Edinilen bilgiye göre, Ortahisar ilçesi Gazipaşa Caddesi'nde bulunan Kuzey Ekspres Gazetesi'nde mesai bitiminden sonra gece saatlerinde yangın çıktı. Yangını gören çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri kısa sürede alevlere müdahale etti. Söndürme çalışmalarının tamamlanmasının ardından inceleme yapan ekipler gazetede bulunan bilgisayarların tamamen kullanılamaz hale geldiğini belirledi.
Kuzey Ekspres Gazetesi sahibi Hasan Kurt, üzgün olduklarını belirterek, "Yangının çıkış nedeni araştırılıyor. Gazetemizin merkezi kullanılmaz hale geldi. Bu süreçte gazetemiz günlük yayınlarını sürdürmeye devam edecek" ifadelerini kullandı.
Yangınla ilgili soruşturma sürüyor.

TRABZON

24 Kasım 2019 Pazar

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