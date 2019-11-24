Trabzonspor son 9 sezonun en iyi puanını elde etti

MKE Ankaragücü'nu 30 mağlup ederek puanını 22'ye yükselten ve zirve mücadelesini sürdüren Trabzonspor, söz konusu haftalar itibarıyla 29 puan topladığı 20102011 sezonundan sonra en iyi puanı elde etti.

Süper Lig'in 12. haftasında deplasmanda MKE Ankaragücü'nü 30 mağlup eden Trabzonspor, çıkışını sürdürüyor. Geçtiğimiz hafta sahasında Alanyaspor'u 10 kişi kalmasına rağmen 10 mağlup eden bordomavililer, milli ara sonrası elde ettiği galibiyetle zirve tırmanışına devam etti. Bordomavililer puanını 22'e yükselterek söz konusu haftalar itibarıyla 20102011 sezonundan sonraki en yüksek puanını elde etti.

Trabzonspor, 12. haftalar baz alındığında son 9 sezondaki en iyi performansını sergiledi. Geride kalan 12 haftada 6 galibiyet, 4 beraberlik ve 2 mağlubiyetle 22 puan hanesine yazdıran bordomavililer, 20182019 sezonunun ilk 12 haftasında 16, 20172018 sezonunda 16, 20162017 sezonunda 12, 20152016 sezonunda 17, 20142015 sezonunda 18, 20132014 sezonunda 20, 20122013 sezonunda 19 puan, 20112012 sezonunda 20 puan ve 20102011 sezonunda 29 puan toplamıştı.



20102011'den sonraki en golcü ikinci dönem

Trabzonspor, 12. haftalar itibarıyla 20102011 sezonundan sonraki en golcü ikinci dönemini yaşıyor. Karadeniz ekibi, söz konusu sezonda 29 gol atarken, bu sezon ise 23 gol buldu. Bordomavililer, 20112012 sezonunun ilk 12 haftalık bölümünde 17 gol, 20122013 sezonunda 13 gol, 20132014 sezonunda 15 gol, 20142015 sezonunda 20 gol, 20152016 sezonunda 15 gol, 20162017 sezonunda 7 gol, 20172018 sezonunda 23 gol, 20182019 sezonunda da 19 gol kaydetti.



Son iki maçta kalesini gol kapadı

Süper Lig’in 11. haftasında sahasında Alanyaspor’u 10 mağlup eden Trabzonspor, deplasmanda ise MKE Ankaragücü'nü 30 yenerek son iki haftada kalesini gole kapamış oldu.

Alanyaspor maçında 16 maçlık gol yeme serisine noktayı koyan bordomavili takım, bu haftada da deplasmanda oynadığı Ankaragücü mücadelesinde kalesinde gol görmedi.

TRABZON 24 Kasım 2019 Pazar İMSAK 05:42

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