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Belediye başkanının öğretmeni ile anısı herkesi duygulandırdı

İHA

Trabzon'da 24 Kasım Öğretmenler Günü nedeniyle düzenlenen programda ilkokul öğretmeni ile yaşadığı anısını paylaşan Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, "Bir çocuğun hayatında bu kadar bariz değişiklik yapabilecek başka bir meslek yoktur" dedi.

Belediye başkanının öğretmeni ile anısı herkesi duygulandırdı

Trabzon'da 24 Kasım Öğretmenler Günü nedeniyle düzenlenen programda ilkokul öğretmeni ile yaşadığı anısını paylaşan Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, "Bir çocuğun hayatında bu kadar bariz değişiklik yapabilecek başka bir meslek yoktur" dedi.
24 Kasım Öğretmenler Günü düzenlenen etkinliklerle kutlandı. Programda konuşan Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, konuşma yapmak için program öncesinde herhangi bir hazırlık yapmadığını ifade ederek, "Bir konuşma yapar mısınız dediler, memnuniyetle dedim. Öğretmenlere hitap etmek benim için şereftir. Ben sizlere bir öğretmen ile bir öğrenci arasında yaşanan gerçek bir hikayeyi anlatmak istiyorum. 1970'lerin sonu. Anadolu'nun ücra bir köyü. Birleştirilmiş sınıflarda eğitim yapılıyor. Üç sınıf, üç tanede öğretmen var. Orada eğitime başlayan bir çocuk, 3. sınıftan 4. sınıfa geçtiğinde bir kaza neticesinde annesini kaybeder. Çocuğun yurt dışında işçi olarak çalışan babası gelip, mecburen çocuklarını alarak çalıştığı Avrupa ülkesine götürür. Aradan birkaç ay geçtikten sonra o çocuğun öğretmeninden bir mektup gelir. Öğretmen der ki, 'Yusuf abi, benim öğrencimi geri gönder. Ben burada ona gerekli kolaylığı sağlarım. Ben onu okuturum. O çocuk geri gelmeli. Orada heder olmamalı. Geri dönerse ilerde çok farklı noktalara gelir.' Bu mektup aileyi şaşırtır. Aile kendi arasında değerlendirir ama geri göndermek istemez. Ama öğretmenin mektupları devam eder. Her seferinde ısrarla çocuğu geri ister. Sonunda aile ısrarlara dayanamaz ve 2 yıl sonra bir Mart günü çocuk geri gönderilir. Öğretmeni ona 5. sınıf diplomasını verir. Sonra ortaokul, sonra lise, sonra üniversite. Çocuk gerçekten başarılı olur. Önemli noktalara gelir. Öğretmen haklı çıkmıştır, çocuk başarmıştır" dedi.
O öğrencinin kendisini olduğunu açıklayan Zorluoğlu, "Öğretmeni de çocuğu da merak ettiniz değil mi? Size söyleyeyim öğretmen Trabzon'da, şu anda emekli ve sağlıklı. Allah sağlıklı, hayırlı, uzun ömürler versin. Sabah görüştüm ve Öğretmenler Günü'nü kutladım. O öğrenci ise şu an karşınızda ve size Büyükşehir Belediye Başkanı olarak hitap etmenin onurunu ve mutluluğunu yaşıyor" diye konuştu.
Konuşması alkışlarla kesilen Zorluoğlu, sözlerini şöyle tamamladı:
"Bu, benim başımdan geçen gerçek bir hikaye. Ben aranızda ve ülkemizde benim Rasim öğretmenim gibi çok sayıda öğretmen olduğuna inanıyorum. Bir çocuğun hayatında bu kadar bariz değişiklik yapabilecek başka bir meslek olabileceğine inanmıyorum. Tüm öğretmenlerimizi bu duygularla saygı ile selamlıyorum. Ebediyete intikal etmiş öğretmenlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Emekli olmuş öğretmenlerimize Mevlam, sağlık ve afiyet içinde emeklilik hayatı nasip eylesin. Çalışan, emek sarf eden, eser üreten değerli öğretmenlerimizi de tekrar saygıyla selamlıyorum. Öğretmenler gününüz kutlu olsun."
Ortahisar İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından Hamamizade İhsanbey Kültür Merkezi'nde düzenlenen programda Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu, Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, İl Milli Eğitim Müdürü Hızır Aktaş, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Erhan Demir, Ortahisar Kaymakamı Tolga Toğan, kamu kurumları ve STK'ların temsilcileri ile öğretmenler ve aileleri hazır bulundu.

TRABZON

24 Kasım 2019 Pazar

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