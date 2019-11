Alexander Sörloth, Trabzonspor’da kendini buldu

Trabzonspor’un Norveç’li futbolcusu Alexander Sörloth, Teknik Direktör Ünal Karaman ile kendini buldu. Golcü oyuncu bordomavili takımla kariyerinin en iyi dönemini yaşıyor.

Trabzonspor’un sezon başında İngiltere’nin Premier Lig ekiplerinden Crystal Palace’dan iki yıllığına kiraladığı Sörloth, İngiliz kulübünde geçtiğimiz sezon 12 maçta görev aldı. Burada beklentileri karşılayamayan oyuncu, sezonun ikinci yarısında kiralık olarak oynadığı Belçika temsilcisi Gent'te ise 19 lig maçında 4 gol attı. 201819 sezonunun ardından İngiltere’ye dönmeyen oyuncu Trabzonspor’a kiralandı.



Norveç’ten, Türkiye’ye uzanan yol

Sörloth, Norveç’in Rosenborg takımında 10 resmi maçta forma giydi. Söz konusu takımda iki kez ilk on birde sahaya çıkan oyuncu 1 gol attı. Golcü oyuncu aynı ülkede Bodo/Glimt takımına transfer oldu. Bu kulüpte ise 27 maçta sahaya çıktı. İlk on birde ise 20 maçta sahaya çıkan Norveçli forvet 14 gol atarken 6 asist yaptı. Ülkesindeki çıkışının ardından Hollanda takımlarından Groningen’e transfer olan Sörloth 42 resmi maçta 6 gol ve 4 asistle oynadı. Hollanda da istediklerini yapamayan Alexander Sörloth Danimarka’nın Midtjylland takımına transfer oldu. 26 maçta 15 gol ve 9 asistle oynayan oyuncu İngilizlerin dikkatini çekti ve Premier Lig ekiplerinden Crystal Palace takımına transfer oldu. Burada forma giydiği 20 resmi maçta 1 gol ve 1 asistle oynadı. Bu ülkede yeteneklerini gösterme fırsatı yakalayamayan Sörloth Belçika’nın Gent takımına kiralandı. Gent takımı ile çıktığı 22 maçta 5 gol ve 3 asistle oynadı.



Trabzonspor’da iyi başlangıç

Bordomavili kulüpte yaşanan sakatlıklarından etkisiyle sürekli forma şansı bulan Sörloth kariyerinin en iyi günlerini geçiriyor. Trabzonspor’un Süper Lig’de ve UEFA Avrupa Ligi’nde oynadığı 20 maçta forma giydi, 17 maçta ilk on birde başladı ve 3 maçta ise oyuna sonradan dahil oldu. Söz konusu maçlarda ise 9 gol atan Norveçli futbolcu 4 asist yaptı.



Süper Lig’de, Sörloth’ün gol attığı maçları Trabzonspor kaybetmedi

Trabzonspor, Süper Lig’de Alexander Sörloth’ün gol attığı maçları kaybetmedi. 7 maçta 7 gol atan Alexander Sörloth 4 asist yaparak bordomavililerin elde ettiği 22 puanın 15’ne katkı sağladı. 1.94’lük golcü oyuncu Trabzonspor’un Kasımpaşa ile 11, Gençlerbirliği ve Medipol Başakşehir ile ile 22 berabere kaldığı maçlarda 1’er gol atarken, 41’lik Beşiktaş ve Gaziantep FK , 21’lik Çaykur Rizespor ve 30’lık MKE Ankaragücü maçlarında 1’er gol attı.

Norveçli yıldız UEFA Avrupa Ligi 3 Eleme Turu’nda ise Sparta Prag ile 22 ve 21 sonuçlanan maçlarda da 1’er gole imza attı.



Trabzonspor önümüzdeki sezon oyuncu için 6 Milyon Euro ödeyebilir

Sezon başında İngiltere’nin Crystal Palace takımında iki yıllığına kiralanan Sörloth için bordomavili kulüp İngiliz kulübüne her yıl için 750 Bin Euro ödeyecek. Sörloth'a ise her yıl için 1 Milyon 500 Bin Euro ödeyecek olan Trabzonspor, Sörloth’un 202021 sezonundaki resmi maçların (Süper Lig, UEFA Avrupa Ligi veya UEFA Şampiyonlar Ligi) yüzde 50'sinde ilk 11'de başlaması halinde 6 Milyon Euro bonservis bedeli ile kesin transferi gerçekleşmiş olacak.

