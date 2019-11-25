Yaylaya giden vatandaşlar şok yaşadı

Trabzon'un Araklı ilçesinden Gümüşhane’ye bağlı 2280 rakımdaki Balahor Yaylasına giden vatandaşlar yaylada birçok evin kapısının kırık olduğunu görünce şok yaşadılar.

10'dan fazla evin kapısının kırık olduğunu ve çok sayıda evin büyük zarar gördüğü görülürken, yaylada bu sorunların yaşanmaması için fotokapan benzeri bir sistemle önlem alınması konusunda yayla sakinleri yetkililerden talepte bulundular.Vatandaşlar jandarmaya haber verirken olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Ayrıca birçok yaylada aynı manzaranın olduğu aktarıldı.

1 yıl önce 26 Kasım 2018 tarihinde yine aynı yaylada kapıların kırılması ve aynı olayın yaşanması dikkat çekti.

TRABZON 25 Kasım 2019 Pazartesi İMSAK 05:43

GÜNEŞ 07:12

ÖĞLE 12:13

İKİNDİ 14:41

AKŞAM 17:04

YATSI 18:28

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.