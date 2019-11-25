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Keşanlı kadınlar "Kadına karşı şiddetle mücadele" için direksiyon başına geçti Sloganlar eşliğinde ...

İHA

Trabzon'da keşanlı kadınlar "25 Kasım Kadına Karşı Şiddetle Mücadele" günü için direksiyon başına geçti.

Keşanlı kadınlar "Kadına karşı şiddetle mücadele" için direksiyon başına geçti Sloganlar eşliğinde trafiğe çıkan keşanlı kadınlara, kadın trafik polisleri de eşlik etti

Trabzon'da keşanlı kadınlar "25 Kasım Kadına Karşı Şiddetle Mücadele" günü için direksiyon başına geçti.
Trabzon'da 25 Kasım Kadına Karşı Şiddetle Mücadele Günü etkinlikleri kapsamında kadınlar direksiyon başına geçti. Ortahisar ilçesindeki Beşirli Mahallesi'nde toplanan kadınlar araçlarına keşan ve mor balon asarak sloganlar eşliğinde trafiğe çıktı. Araçlarının üzerine "6285 kadınların güvencesi, şiddete uğradığınızda Alo 183" ve "İstanbul sözleşmesi uygulansın" yazılı stickerler yapıştırarak yola çıkan kadınlara Trabzon Emniyet Müdürlüğünde görevli kadın polislerde eşlik etti. "Kadına Şiddete Dur De", "Nafakama Dokunma", "Hür Doğdum Hür Yaşarım" yazılı dövizlere tutarak, Ajda Pekkan tarafından seslendirilen "Sana Ne Kime Ne" isimli şarkıyı söyleyen kadınlar şehit turu attı.
Trabzon Baro Başkanı Sibel Suiçmez, kadınlara karşı şiddeti dayanışma ve mücadele ruhuyla ortadan kaldıracaklarını belirterek, "Trabzon'da bir araya gelerek bir dizi etkinlik yapma kararı aldık. Etkinliğimizin ilk adımı keşanlı kadınlar direksiyonda diyerek konvoyumuzda birlikte hareket edeceğiz. Dün olduğu gibi bugünde kadına karşı her türlü ayrımcılığın sonlanması ve kadına karşı şiddetin son bulması için mücadele azmimizi ortaya koyan, haykıran, sesimizi yükselten çığlıklarımızı duyuracağız. Umutsuz değiliz, dünyanın her yerinde kadına karşı şiddet var. Ama biz mücadelemimizle azmimizle kadına karşı şiddeti ve ayrımı sonlandıracağız. Hedefimiz kadına karşı şiddeti dayanışma ve mücadele ruhuyla ortadan kaldıracağız. Trabzon'dan tüm dünyaya haykırıyoruz kadına karşı şiddet son bulmalıdır. Kadın karşı ayrımcılık son bulmalıdır. Biz mücadelede buradayız, ya siz neredesiniz diyerek yola çıkıyoruz" ifadelerini kullandı.

TRABZON

25 Kasım 2019 Pazartesi

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