Ali Aydemir: "Play-off'un içindeki takım olmak istiyoruz" Hekimoğlu Trabzon oyuncusu Ali Aydemir: "Hedeflerimizi başarmak için mücadele edeceğiz"

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Ali Aydemir: "Play-off'un içindeki takım olmak istiyoruz" Hekimoğlu Trabzon oyuncusu Ali ...

İHA

TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta mücadele eden Hekimoğlu Trabzon FK oyuncusu Ali Aydemir, playoff içinde olan takım olmayı hedeflediklerini söyledi.

Ali Aydemir: "Play-off'un içindeki takım olmak istiyoruz" Hekimoğlu Trabzon oyuncusu Ali Aydemir: "Hedeflerimizi başarmak için mücadele edeceğiz"

TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta mücadele eden Hekimoğlu Trabzon FK oyuncusu Ali Aydemir, playoff içinde olan takım olmayı hedeflediklerini söyledi.
TFF 2. Lig Beyaz Grup ekiplerinden Hekimoğlu Trabzon FK, deplasmanda 1922 Konyaspor'u 31 mağlup etti. Müsabakada 2 gole imza atan Ali Aydemir, önemli bir galibiyet aldıklarını belirterek "Öncelikle çok mutluyum. Tarifi yapılamayacak bir mutluluk yaşadım. Eski takımıma karşı oynadım. Konya’dan oynamadan ayrılmıştım. Çok iyi motive oldum. Her iki takımın da puana ihtiyacı olduğu bir müsabakaydı. 1922 Konyaspor kümede kalma savaşı veriyor. Biz ise yukarılara tırmanmak ve play off’un içindeki takım olmak istiyoruz. Kısaca iki takımın da puana ihtiyacı vardı. Eski takımıma karşı iki gol atıp galibiyette pay sahibi oldum. Futbolun güzel yanı da bu olmalı. Beni izlemeye gelen sevdiklerimin stadyumdan mutlu ayrılması, bana şans veren hocamı mutlu etmem, tarif edemeyeceğim mutluluktu. Bulduğum forma şansını iyi değerlendirdim. Şimdi çok çalışıp arkasını getirmek istiyorum. Şans kapımı çaldı içeriye girdim. Şimdi içeride kalmak için mücadele edeceğim" dedi.
Takım olarak hedeflerini başarmak istediklerini belirten Aydemir "Takım olarak hedefimiz var. Play off’lara kalmak istiyoruz. Şartların zorluğunu biliyoruz ve onları başarmak için mücadele edeceğiz” ifadelerini kullandı

TRABZON

25 Kasım 2019 Pazartesi

  • İMSAK 05:43
  • GÜNEŞ 07:12
  • ÖĞLE 12:13
  • İKİNDİ 14:41
  • AKŞAM 17:04
  • YATSI 18:28
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Keşanlı kadınlar "Kadına karşı şiddetle mücadele" için direksiyon başına geçti Sloganlar eşliğinde trafiğe çıkan keşanlı kadınlara, kadın trafik polisleri de eşlik etti
YEREL HABERLER Keşanlı kadınlar "Kadına karşı şiddetle mücadele" ...
Yaylaya giden vatandaşlar şok yaşadı
YEREL HABERLER Yaylaya giden vatandaşlar şok yaşadı
Alexander Sörloth, Trabzonspor’da kendini buldu
YEREL HABERLER Alexander Sörloth, Trabzonspor’da kendini buldu
Dipsiz Göl açıklaması: Suyu doldurursanız ancak havuz olur
YEREL HABERLER Dipsiz Göl açıklaması: Suyu doldurursanız ancak havuz ...
Belediye başkanının öğretmeni ile anısı herkesi duygulandırdı
YEREL HABERLER Belediye başkanının öğretmeni ile anısı herkesi ...
Trabzonspor, Getafe maçı hazırlıklarına başladı
YEREL HABERLER Trabzonspor, Getafe maçı hazırlıklarına başladı
Trabzonspor son 9 sezonun en iyi puanını elde etti
YEREL HABERLER Trabzonspor son 9 sezonun en iyi puanını elde etti
İnsanların yürümeye cesaret edemediği yollardan o çok rahatlıkla geçebiliyor Sadece kaportasını aldıkları CJ-5 aracını 2 yılda 400 bin TL harcayarak yeniden yapan Ferhat Aksoy ve arkadaşı Hasan Aksoy, “Hoyrat” ismini verdikleri araçla dağları dereleri dolaşıyorlar
YEREL HABERLER İnsanların yürümeye cesaret edemediği yollardan o çok ...
Trabzon'da yerel gazete binasında yangın
YEREL HABERLER Trabzon'da yerel gazete binasında yangın
TESOB Başkanlar Kurulu toplantısı yapıldı TESOB Başkanı Metin Kara “2019 yılı sicil verilerine göre Ocak - Kasım döneminde 2 bin 887 iş yeri açılmış, bin 248 iş yeri kapanmıştır”
YEREL HABERLER TESOB Başkanlar Kurulu toplantısı yapıldı TESOB ...
Trabzon heyeti, ABD’de Cazibe Merkezleri Fuarı’nda sektörü inceledi
YEREL HABERLER Trabzon heyeti, ABD’de Cazibe Merkezleri Fuarı’nda ...
Mimarlık Bölümü son sınıf öğrencisi Atike Elif Akın, ürettiği araba aksesuarları ilgi odağı oldu Atike Elif Akın: "Artık evde üretmiyoruz sanayide küçük bir fabrikamız var”
YEREL HABERLER Mimarlık Bölümü son sınıf öğrencisi Atike Elif Akın, ...
MOBİAD 3. Olağan Genel Kurulu yapıldı. Mevcut başkan Alper Bektaş güven tazeledi
YEREL HABERLER MOBİAD 3. Olağan Genel Kurulu yapıldı. Mevcut başkan ...
1881 -
1938

Ciner Medya Grubu

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X