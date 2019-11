TBMM Down Sendromu, Otizm ve Diğer Gelişim Bozuklukları Meclis Araştırma Komisyonu Çalıştayı Trabzon’da yapıldı AK Parti Trabzon Milletvekili Bahar Ayvazoğlu: “Verimli çalışmalara imza attık”

Trabzon’da Down Sendromu, Otizm ve Diğer Gelişim Bozukluklarının Yaygınlığının Tespiti ile ilgili bireylerin ve ailelerinin sorunlarının çözümü için alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi amacıyla düzenlenen çalıştayda sorunlar masaya yatırıldı. Çalıştayda hazır bulunan Trabzonspor Teknik Direktörü Ünal Karaman, okuduğu şiirle salondakilerden alkış aldı.

Trabzon’da bir otelde düzenlenen çalıştaya Meclis Araştırma Komisyonu Başkanı Antalya Milletvekili Kemal Çelik, Komisyon Başkan Vekili Kocaeli Milletvekili Radiye Sezer Katırcıoğlu, AK Parti Trabzon Milletvekili Bahar Ayvazoğlu, Kayseri Milletvekili Hülya Nergis, Şanlıurfa Milletvekili Mehmet Ali Cevher, Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, Trabzon Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, AK Parti Trabzon İl Başkanı Haydar Revi, Trabzonspor Teknik Direktörü Ünal Karaman ile ilgili kurumların müdürleri katıldı.

İlk olarak söz alan AK Parti Trabzon Milletvekili Bahar Ayvazoğlu, konunun uzmanları ve akademisyenler ile yapılan toplantılarda makul olanaklar çerçevesinde neler yapılabileceği konusunda verimli çalışmalara imza attıklarını belirtti.

Ayvazoğlu, sorunların çözümü için alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi amacıyla 2019 yılı Mayıs ayından bu yana yoğun ve tempolu şekilde çalışan TBMM alt komisyonunun sonuç raporunun şekilleneceği ifade ederek, “Down Sendromu, Otizm ve Diğer Gelişim Bozukluklarının Yaygınlığının Tespiti ile ilgili bireylerin ve ailelerinin sorunlarının çözümü için alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi amacıyla 2019 yılı Mayıs ayından bu yana yoğun ve tempolu şekilde çalışan TBMM alt komisyonumuzun sonuç raporunun şekilleneceği Trabzon Çalıştayı’na hepiniz hoş geldiniz. Komisyon çalışmalarımıza başladığımız ilk günden itibaren haftada en az 1 kez toplanan ve konuyu tüm hatları ile masaya yatırdık. Mevcut yasalar, yasaların uygulanma şekli, yaşanan sorunlar, paydaş kurumlar ve kurumların entegre çalışma şekilleri ve en önemlisi de hem sorunu yaşayan bireyler ve aileleri hem de konu ile ilgili STK’lar ve konunun paydaşı tüm kurumların tek tek fikirlerinin, taleplerinin ve yetki alanlarının bilgisinin alındığı, dinamik, programı net ama esneyebilen bir yol haritasını uyguladık. Mecliste mevcut parti gruplarından belirlenen, komisyon üyelerinin her partiden konuya uzağından yakınından dokunan milletvekillerinden oluşması ve siyaset üstü bir çalışma gerçekleştirmesi konusunda şahsım adına çok verimli çalışmalar yaptığımızı düşünüyorum. Mayıs ayındaki ilk toplantımız öncesinde başkanımız ve tüm üyelerimiz ve komisyonda görevli uzmanlarımız ile heyecan ve büyük bir istekle çalışmaya başladık. Gururla söyleyebilirim ki heyecanımızdan ve yapabileceklerimizin sınırlarını zorlamaktaki ısrarımız ve kendimize güvenimizden hiçbir şey kaybetmedik" dedi.

Ayvazoğlu, konunun uzmanları ve akademisyenler ile yapılan toplantılarda makul olanaklar çerçevesinde neler yapılabileceği konusunda verimli çalışmalara imza attıklarını ifade ederek, “Özel eğitim alması gereken bireylerin ve ailelerin ilk ağızdan nasıl sorunlar yaşadığını, yasaların uygulanırken bazı yoruma açık maddelerinde nasıl zorluklarla karşılaştıklarını, verilecek eğitimlerin sıklığı, süresi ve şeklini ve çocuklarımızın kazanımlarındaki etkilerini dinleme, anlama, değerlendirme konuların muhatapları bakanlık ve kurum yetkililerine anlık iletme, çözüm bulma veya uygulamadaki aksaklıkları giderme noktasında hem çok hızlı hem de belki de kanun koyucu olarak yasama yetkililerinin elindeki imkanları anında işlevselleştirme şansımız oldu. Bakanlık ve kurumlarımızın diğer paydaş kurumlarla entegre olarak çalışmasının sahada nasıl karşılık bulabileceğinin onlarca örneği ile karşılaştık. Özel eğitime ihtiyacı olan bireylerin doğum öncesi tespiti ve tespit sonrası neler yapılabileceği ile ilgili araştırma aşamasındaki bir çok çalışmayı inceleme ve değerlendirme, doğum sonrası ve büyüme sürecinde devletimizin imkanları dahilinde uygulanan eğitim politikaları konusunda bildiklerime yenilerini ekleme, konunun uzmanları ve akademisyenler ile yapılan toplantılarda makul olanaklar çerçevesinde neler yapılabileceği konusunda verimli çalışmalara imza attık” diye konuştu.



“Meydanlarda parklarda daha fazla engelli kardeşimizi görebileceğiz”

Trabzonspor Teknik Direktörü Ünal Karaman da, Yunus Emre’den alıntı yaptığı konuşmasını şiir okuyarak bitirirken, Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç de konuyla ilgili önemli mesafeler alındığını söyledi.

Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu ise yaptığı konuşmada, dünya nüfusunun yüzde 10 ila 15’ini engelliler oluşturduğunu kaydederek, “Dünya Sağlık Örgütü verilerine göre dünya nüfusunun yüzde 10 ila 15’ini engelliler oluşturuyor. Ülkemizde de bu oran yaklaşık yüzde 1213 yani aileleriyle birlikte değerlendirdiğimizde nüfusumuzun 30 milyonunu doğrudan ilgilendiren bir önemli konu. Engellilerin hayatlarının kolaylaştırılması, toplumsal hayata sorunsuz bir şekilde katılmaları konusunda kamu kesiminin inisiyatif alması ve liderlik yapması şart. Ancak özel sektör, sivil toplum örgütlerimiz, üniversitelerimiz ve meslek odalarımızla etkili bir işbirliği yapmadan başarılı olamayacağımız da izahtan varestedir. Cumhurbaşkanımızın konuya dair özel hassasiyetinin de katkısıyla 2005 yılında çıkarılan engelliler hakkında kanundan başlayarak bu alandaki birincil ve ikincil mevzuatın çağın gereklerine uygun olarak son 15 yıl içerisinde bütünüyle gözden geçirildiğini, yenilendiğini ve tamamlandığını memnuniyetle ifade etmek isterim” şeklinde konuştu.

Trabzon sokaklarında, meydanlarında parklarında daha fazla engelli görüleceğini kaydeden Başkan Zorluoğlu, “İnşallah birkaç sene içerisinde Trabzon’un sokaklarında, meydanlarında parklarında daha fazla engelli kardeşimizi görebileceğiz. Bu sene otizmli çocuklarımıza hizmet veren bir okulumuzu büyükşehir belediyesi olarak yeniledik. Oradaki çocuklarımıza sene başından beri yemek hizmeti de sağlıyoruz. 2019 yılı içinde engelli vatandaşlarımıza 91 adet tekerlekli sandalye, 412 adet beyaz baston, 13 adet akülü araba ve 27 adet hasta yatağı desteğinde bulunmuşuz. Engellilere yönelik birçok farkındalık oluşturma etkinliğini düzenlemiş ya da düzenleyen STK’ya destek vermişiz” ifadelerini kullandı.

Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu ise, “İlimizde yaklaşık 5 bin civarında bu çocuklarımıza yönelik gerek eğitim kurumlarımız, gerek rehabilitasyon merkezlerimize giden yavrularımız var. Daha düne kadar ailelerin gözünün içine bakan, karamsarlığın, umutsuzluğun olduğu bir ortamda şu an gözleri pırıl pırıl parlayan aileleriyle birlikte mutlu olan bu yavrularımızı görmek hepimizi mutlu ediyor. Bir engelli demek adeta bir aileyi de engelli hale getirmiş oluyor” diye konuştu.

Komisyon Başkanı Kemal Çelik de, “Komisyon olarak çok kutsal bir görev yaptığımızı düşünüyorum. Benim iki büyük oğlum 2830 yaşlarında. Onlardan 1617 sene sonra da üçüncü oğlum da oldu. Üçüncü oğlum 11 yaşında, onu bütün illere de götürüyorum. Yürüme problemi vardı Allah’a şükürler olsun şimdi yürüyor. Oğlum, Down sendromu, otizm ve Serebral Palsi, yani hastalığının üçü bir arada. Allah’a şükür biz eğitimle, sporla olayı çözdük. Bugünkü toplantımızın amacı farkındalık. Toplum bunun farkında değil” dedi.

