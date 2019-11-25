Türkiye’de alanında tek olan kitap tamamlandı Prof. Dr. Göçer kitabını Avrasya Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanı Ömer Yıldız’a hediye etti

Avrasya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Mahmut Göçer ‘’İnsan Haklarının Korunması ve Birleşmiş Milletler’’ isimli son kitabını üniversitenin Mütevelli Heyet Başkanı Ömer Yıldız’a hediye etti.

Yıldız’ı makamında ziyaret eden Göçer eserinin Uluslararası Hukuk alanında Türkiye’de yayınlanan ilk kitap olduğuna vurgu yaparak, “Amacı Güvenlik Konseyi’nin insan hakları alanındaki faaliyetinin hukuki çerçevesini aydınlatmaktır. Kitabımın hazırlık çalışmalarına 2004 yılında konuk profesör olarak bulunduğum Fransa ve İsviçre’de iken başladım. Yoğun biçimde Fransızca ve İngilizce kaynaklardan yararlanarak hazırladığım bu eser, uzun yıllar süren bir bilimsel çalışmanın ürünü olarak 2009 yılında Kıbrıs’ta iken tamamladım. Kitap şu ana dek 654 bilimsel atıf almıştır. Bu özel eseri görev yaptığım Avrasya Üniversitesi’nin kurucusu ve Mütevelli Heyet Başkanı’na hediye etmek istedim” dedi.

Avrasya Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanı Ömer Yıldız ise Prof. Dr. Mahmut Göçer’in eserlerini incelenme fırsatı bulduğuna dikkat çekerek, “Hocalarımızın kitaplarına, projelerine baktığımızda ekibimizin kalitesini görüyoruz. Avrasya Üniversitesi olarak bu çalışmaları yapan insanlığa eser bırakan hocalarımızla gurur duyuyoruz” ifadelerini kullandı.

TRABZON 25 Kasım 2019 Pazartesi İMSAK 05:43

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