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Trabzon'u Türkiye Kooperatifler Fuarı'nda iki kooperatif temsil edecek

İHA

Ticaret Bakanlığı tarafından bu yıl üçüncüsü düzenlenecek olan Türkiye Kooperatifler Fuarı "Küresel Ekonomiye Kooperatif Etkisi" teması ile 58 Aralık 2019 tarihlerinde ATO Congresium Kongre ve Sergi Merkezinde ziyaretçilerle buluşacak. Fuara Trabzon'da iki kooperatif katılacak.

Ticaret Bakanlığı tarafından bu yıl üçüncüsü düzenlenecek olan Türkiye Kooperatifler Fuarı "Küresel Ekonomiye Kooperatif Etkisi" teması ile 58 Aralık 2019 tarihlerinde ATO Congresium Kongre ve Sergi Merkezinde ziyaretçilerle buluşacak. Fuara Trabzon'da iki kooperatif katılacak.
Türkiye’deki kooperatif ürünlerini yerel ve küresel ticaret ağına dahil etme misyonuyla düzenlenen Türkiye Kooperatifler Fuarı’nın sloganı “Birlikte Üretim, Birlikte Büyüme”. Katılımın oldukça yüksek olacağı Fuar’da çeşitli illerden 160’tan fazla başarılı kooperatif ve kooperatif üst kuruluşu ürünlerini ve hizmetlerini tanıtacak. Türkiye Kooperatifler Fuarı ile kazanılan vizyon sayesinde kooperatiflerin üretim kapasitelerinde ve ticaret hacimlerinde artış sağlaması, kooperatiflerin ihracatta da pay sahibi olması amaçlanıyor. Bunun için, fuarda sadece kooperatifler değil, kooperatifçilikle ilgili kamu kurum ve kuruluşları, kooperatifçiliğe destek sağlayan bankalar, özel sektör ve sivil toplum kuruluşları, perakende sektörünün temsilcileri, önde gelen elektronik ticaret firmaları da yer alıyor.
Kooperatifler fuar boyunca Türkiye’nin önde gelen eticaret temsilcileri ile ikili görüşmeler yaparak ürünlerini modern çağın ticaret ağında pazarlama imkanlarını değerlendirecekler. Market temsilcilerinin de hazır bulunacağı fuarda kooperatifler, ürünlerini market raflarına taşıma fırsatı bulacak. Fuara dünyanın çeşitli ülkelerinden alım heyetleri de davet edildi. Alım heyetleriyle yapılacak birebir görüşmeler sayesinde kooperatifler kendilerine yeni ihracat rotaları belirleme ve küresel pazara dahil olma imkanı yakalayacak.
Fuar boyunca kooperatiflere ihracat süreçleri ve destekleri, dijital gelişmeler, eticaret ile ilgili konularda eğitimler verilecek. İlham verici başarılı kooperatif hikâyelerinin ve yurtdışından gelen kooperatiflerin tecrübelerinin aktarılacağı panel ve eğitimler de düzenlenecek.
Fuara Trabzon'dan 2,5 yapraklı organik yeşil çayı ile Fransa'da geçen yıl yılın inovasyon ödülüne layık görülen Of Özçay Tarımsal Kalkınma Kooperatifi ile tereyağının başkenti olan Tonya ilçesinden Tonya ve Bütün Köyleri Tarımsal Kalkınma Kooperatifi katılacak.

TRABZON

26 Kasım 2019 Salı

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