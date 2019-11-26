Trabzonspor'da Getafe hazırlıkları sürüyor

Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi C Grubu’nda perşembe günü sahasında oynayacağı Getafe maçı hazırlıklarını bir günlük iznin ardından sürdürdü.

Mehmet Ali Yılmaz Tesislerinde Teknik Direktör Ünal Karaman, yönetiminde yapılan çalışmaya tedavisi devam eden Abdulkadir Ömür katılmadı. Tedavileri süren Filip Novak ve Sturridge ise takımdan ayrı çalıştı. Bordomavililerde uzun süren sakatlığın ardından Ekuban'ın takıma birlikte çalışmalara başlaması teknik heyetin yüzünü güldürdü. Bordomaviiler basına ve taraftara kapalı olarak gerçekleşen antrenmanda Getafe maçına yönelik taktik ağırlıklı bir çalışma gerçekleştirdi.

Antrenman öncesinde Aliye Aşırbaylı Anaokulu öğrencileri ve Düzköy Hafız Mehmet Ofloğlu Ortaokulu Özel Eğitim Sınıfı öğrencileri Trabzonspor Teknik Direktörü Ünal Karaman ve futbolcularla bir araya gelerek hatıra fotoğraf çektirdi.

Bordomavililer, yarın yapacağı antrenmanla Getafe maçı hazırlıklarını tamamlayacak.

TRABZON 26 Kasım 2019 Salı İMSAK 05:44

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