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Trabzon'da şehir merkezindeki sanayi sitelerinin taşınması için fizibilite çalışmalarına başlanacak

İHA

Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, sanayi sitelerinin taşınması noktasında sorunların çözümü için esnaflar ve belediye yetkililerinden oluşacak bir komisyonun kurulması için talimat verdiğini ve sanayi sitelerinin taşınması amacıyla fizibilite çalışmalarına da başlanacağını söyledi.

Trabzon'da şehir merkezindeki sanayi sitelerinin taşınması için fizibilite çalışmalarına başlanacak

Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, sanayi sitelerinin taşınması noktasında sorunların çözümü için esnaflar ve belediye yetkililerinden oluşacak bir komisyonun kurulması için talimat verdiğini ve sanayi sitelerinin taşınması amacıyla fizibilite çalışmalarına da başlanacağını söyledi.
Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, Tüm Sanayiler Yapı Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Gökçen Alemdaroğlu, Trabzon Madeni İşler ve Teknik Makine Esnaf Sanatkarlar Odası Başkanı Mustafa Pehlivan, sanayi sitelerinin durumu ve talepleri hakkında Başkan Zorluoğlu’na bilgi verdi.
Değirmendere Vadisi’nde bulunan sanayi sitelerinin ihtiyaca cevap vermekte zorlandığını kaydeden Alemdaroğlu, "Kurulacak olan yeni sanayi sitesine hizmet alanı olarak bakmak lazım. Gayrimenkul alanı olarak bakmamak gerekiyor. Biz kooperatif olarak bu konuda önlemlerimizi aldık. İstihdam alanı olarak değerlendirmeliyiz" çağrısında bulundu.
Sanayi siteleri ve sanayi esnafının Trabzon için ciddi önem taşıdığını kaydeden Büyükşehir Belediye Başkanı Zorluoğlu ise sanayilerin taşınması hususunda fizibilite çalışmalarına başlanılacağını kaydetti.
“Bu alanların taşınması, seçim kampanyası döneminde kamuoyuna açıkladığım projelerim arasında var olan bir husustur” diyen Zorluoğlu değerlendirmesini şu şekilde sürdürdü “Bunun için takvim açıklamadık. Otogar gibi ‘iki yıl içinde yapacağız’ demedik ama bizim vizyonumuz içinde Trabzon’a kazandırmak istediğimiz bir hizmet olarak bunu söyledik. Bunun için seçimden sonra adım da attık. Kalkınma Ajansının bir programına müracaat ederek sanayi sitelerin taşınması ile alakalı fizibilite yapılması ile ilgili bir talepte bulunduk. Bunu Sanayi Bakanlığımıza gönderdik. Yakında bu fizibilite çalışmasına başlanılacak. Fizibilitenin içinde ne var? Mevcut durum tespitinin yapılması var. Durum tespitinden sonra uygun yöntem ne olabilir? Nerelere taşınabilir? Nasıl taşınabilir? Bu değerlendirmeleri uzmanlar yapacak ve bir rapor hazırlayacaklar. Bu bağlayıcı bir rapor değildir. Bize yol gösterici bir rapordur. Manzarayı hep beraber bir görelim, elimizde profesyonelce hazırlanmış teknik bir çalışma olsun. Çözüm önerilerini de sıralasınlar, onlar üzerinden tartışalım. Çünkü bir zemin bulmak lazım. Bunu tartışmak için ortada ciddi bir rapor olması şart. 2020 yılının Şubat ayında bu fizibilite çalışmasına başlanılacaktır. Tabi bu meselede sanayi sitesi işverenleri ve esnaflarımızın ne düşündüğü çok önemli. Seçim öncesi sizleri ziyaret ettiğimde bu yöndeki taleplerinizi bana iletmiştiniz. Fizibilite çalışmalarının tamamlanmasının ardından hep birlikte bu işi tartışalım, yol haritamızı belirleyelim.”
Kooperatif üyesi işverenler ile uzun uzun istişarelerde bulunan Zorluoğlu, sanayi sitelerindeki mevcut sorunların çözümü için komisyon kurulması talimatını verdi. Komisyonun sanayi işverenleri ve belediye yetkililerinin oluşmasını talimatlandıran Zorluoğlu, “Bu komisyon bir araya gelip meseleleri değerlendirsin, mesafe alalım, sonra hep beraber tekrar bir araya gelelim, komisyonun yaptığı çalışmaları değerlendirelim ve nihayete erdirelim. Yakında fizibilite çalışması da başlayacak. Komisyonumuz bu konuları da takip edecek. Nihayetinde bugünden yarına bu kadar sanayinin bir yerden bir yere taşınmasını beklemiyoruz. Çalışmalarımızı sağlam temellere oturtarak, istişare ve işbirliği ile yol alalım” şeklinde konuştu.
Tüm Sanayiler Yapı Kooperatifi Başkanı Alemdaroğlu ve kooperatif üyeleri Başkan Zorluoğlu’na teşekkür etti.

TRABZON

27 Kasım 2019 Çarşamba

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