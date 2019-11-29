Trabzon’da 26,6 kilogram eroin ele geçirildi Ele geçirilen eroinin piyasa değeri yaklaşık 8 milyon TL

Trabzon’da yabancı plakalı bir araçta yapılan aramada piyasa değeri yaklaşık 8 milyon TL olan 26,6 kilogram eroin ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin uyuşturucuyla mücadele çalışmaları kapsamında Ortahisar ilçesi Su Kuyuları mevkiinde durdurulan yabancı plakalı bir araç içerisinde narkotik köpekleri ile yapılan aramada aracın ön konsolunda gizli bölmede 26 bin 635 kg eroin maddesi ele geçirildi. Ele geçirilen uyuşturucu maddenin piyasa değerinin yaklaşık 8 milyon TL olduğu belirtilirken, araç içerisindeki K.R. J.S.G. ve Z.H isimli yabancı uyruklu şahıslar gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

TRABZON 29 Kasım 2019 Cuma İMSAK 05:46

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