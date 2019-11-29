Trabzonspor, Galatasaray maçı hazırlıklarına ara vermeden başladı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Trabzonspor, Galatasaray maçı hazırlıklarına ara vermeden başladı

İHA

Süper Lig'in 13. haftasında Galatasaray'ı konuk edecek olan Trabzonspor bu maçın hazırlıklarına başladı.

Trabzonspor, Galatasaray maçı hazırlıklarına ara vermeden başladı

Süper Lig'in 13. haftasında Galatasaray'ı konuk edecek olan Trabzonspor bu maçın hazırlıklarına başladı.
UEFA Avrupa Ligi C Grubu 5. hafta maçında sahasında İspanya temsilcisi Getafe'ye 10 mağlup olan Trabzonspor, 1 Aralık Pazar günü sahasında oynayacağı Galatasaray maçı hazırlıklarına ara vermeden başladı. Mehmet Ali Yılmaz Tesislerinde Teknik Direktör Ünal Karaman yönetiminde yapılan çalışmaya tedavisi süren Abdulkadir Ömür yer almazken, Filip Novak ise takımdan ayrı olarak çalıştı. Basına ve taraftara kapalı olarak gerçekleşen antrenmanda bordomavililer, iki grup halinde çalıştı. Birinci gruptaki oyuncular toparlanma, ikinci gruptaki oyuncular ise telafi çalışmaları gerçekleştirdi.

Ekuban ve Sturridge'e yakın takip
Ünal Karaman, sakatlıktan dönen oyuncusu Ekuban'ı yakından takip ediyor. Galatasaray ile oynanacak olan maçta sahada olmayı çok arzulayan genç oyuncu temposuyla büyük bir beğeni kazandı. Hırsıyla ve mücadelesiyle bilinen oyuncu, çalışma isteği ve gayretiyle Karaman'dan formayı almak istiyor. Sturridge ise Galatasaray maçında forma giyebilmek için çalışmalarını sürdürüyor. Az da olsa süre almak isteyen yıldız futbolcu, kafa olarak kendini hazırlamaya çalışıyor.
Bordomavililer yarın Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde toplanacak. Son hazırlıklarını yapacak olan bordomavililer, daha sonra Galatasaray maçı için kampa girecek.

TRABZON

29 Kasım 2019 Cuma

  • İMSAK 05:46
  • GÜNEŞ 07:17
  • ÖĞLE 12:14
  • İKİNDİ 14:40
  • AKŞAM 17:02
  • YATSI 18:27
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Çinli firmalara Yatırım Adası tanıtıldı
YEREL HABERLER Çinli firmalara Yatırım Adası tanıtıldı
Sis Dağı Yaylasında yıkımlar tekrar başladı
YEREL HABERLER Sis Dağı Yaylasında yıkımlar tekrar başladı
Sisdağı Yaylası'nda kaçak yapı yıkımı
YEREL HABERLER Sisdağı Yaylası'nda kaçak yapı yıkımı
Sera Gölü balçık temizlik çalışmalarının tamamlanmasının ardından eski görüntüsüne kavuştu 4,5 ay süren çalışmalar sonucu gölden yaklaşık 20 bin kamyon rüsubat çıkarıldı
YEREL HABERLER Sera Gölü balçık temizlik çalışmalarının ...
Bakan Berat Albayrak, Abdulkadir Ömür'ü evinde ziyaret ederek yer sofrasına oturdu
YEREL HABERLER Bakan Berat Albayrak, Abdulkadir Ömür'ü evinde ...
Trabzon’da 26,6 kilogram eroin ele geçirildi Ele geçirilen eroinin piyasa değeri yaklaşık 8 milyon TL
YEREL HABERLER Trabzon’da 26,6 kilogram eroin ele geçirildi Ele ...
'Roma' tepki verdi, 26 kilo eroin ele geçirildi
YEREL HABERLER 'Roma' tepki verdi, 26 kilo eroin ele geçirildi
Trabzonspor'un en büyük kozu Ünal Karaman
YEREL HABERLER Trabzonspor'un en büyük kozu Ünal Karaman
Ünal Karaman: "7 altyapı oyuncumuzun 6’sı forma giydi" Trabzonspor Teknik Direktörü Ünal Karaman: "Verilen mücadeleden son derece memnunum ve oyuncularımı tebrik ediyorum"
YEREL HABERLER Ünal Karaman: "7 altyapı oyuncumuzun 6’sı forma ...
Jose Bordalas: "Bu sonuç bizim için oldukça iyi oldu" Getafe Teknik Direktörü Jose Bordalas: "Trabzonspor’da oynayan oyuncuların oyun tarzları hoşuma gitti"
YEREL HABERLER Jose Bordalas: "Bu sonuç bizim için oldukça iyi ...
Trabzonspor - Getafe maçının ardından
YEREL HABERLER Trabzonspor - Getafe maçının ardından
Trabzonspor - Getafe: 0-1
YEREL HABERLER Trabzonspor - Getafe: 0-1
UEFA Avrupa Ligi: Trabzonspor: 0 - Getafe: 1 (Maç sonucu)
YEREL HABERLER UEFA Avrupa Ligi: Trabzonspor: 0 - Getafe: 1 (Maç ...
UEFA Avrupa Ligi: Trabzonspor: 0 - Getafe: 0 (İlk yarı)
YEREL HABERLER UEFA Avrupa Ligi: Trabzonspor: 0 - Getafe: 0 (İlk ...
Trabzonspor - Getafe maçının ilk 11'leri belli oldu
YEREL HABERLER Trabzonspor - Getafe maçının ilk 11'leri belli oldu
Trabzonspor tedavileri süren futbolcularıyla ilgili bilgilendirmede bulundu
YEREL HABERLER Trabzonspor tedavileri süren futbolcularıyla ilgili ...
Trabzonspor´dan sakat futbolcular hakkında açıklama
YEREL HABERLER Trabzonspor´dan sakat futbolcular hakkında açıklama
Erkan Ocaklı Trabzon’da anıldı
YEREL HABERLER Erkan Ocaklı Trabzon’da anıldı
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak: "12 aylık cari fazla rakamı 5,9 milyar dolara ulaştı" Bakan Berat Albayrak: "Doğru yoldayız emin ve güçlü adımlarla hedeflerimize gerek faizlerle gerek enflasyon ve gerek büyüme ile adım adım ilerliyoruz" "Çok değil sadece birkaç ay öncesine kadar Türkiye ile ilgili bütün çizilen bu karamsar tabloları ortadan kaldırarak bütün bu karanlık senaryoları geride bıraktık"
YEREL HABERLER Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak: "12 aylık ...
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak: “Türkiye olarak zor dönemi geride bıraktık”
YEREL HABERLER Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak: “Türkiye ...
Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak: “Kur saldırılarına ekonomik saldırılara rağmen güçlü adımlarla yolumuza devam edeceğiz” Hazine ve Maliye Bakanı Berat Abayrak Trabzon Havalimanı’nda tezahüratlarla karşılandı
YEREL HABERLER Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak: “Kur saldırılarına ...
'Kobani' olaylarına karışan PKK/KCK üyesi Trabzon'da tutuklandı
YEREL HABERLER 'Kobani' olaylarına karışan PKK/KCK üyesi Trabzon'da ...
Karadeniz'de uzun yaşamın sırrı; hamsi ve fındık
YEREL HABERLER Karadeniz'de uzun yaşamın sırrı; hamsi ve fındık
Trabzon’da terör operasyonu
YEREL HABERLER Trabzon’da terör operasyonu
1881 -
1938

Ciner Medya Grubu

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X