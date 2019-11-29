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Çinli firmalara Yatırım Adası tanıtıldı

İHA

Trabzon'da düzenlenen 4. Uluslararası İpekyolu İşadamları Zirvesi nedeniyle Trabzon'da bulunan Çin Halk Cumhuriyeti'nin Ankara Büyükelçisi Deng Li, beraberindeki Çinli işadamlarıyla birlikte Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası'nı (TTSO) ziyaret etti.

Çinli firmalara Yatırım Adası tanıtıldı

Trabzon’da düzenlenen 4. Uluslararası İpekyolu İşadamları Zirvesi nedeniyle Trabzon’da bulunan Çin Halk Cumhuriyeti’nin Ankara Büyükelçisi Deng Li, beraberindeki Çinli işadamlarıyla birlikte Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası’nı (TTSO) ziyaret etti.
TTSO Başkanı M. Suat Hacısalihoğlu, Meclis Başkanı M. Şadan Eren ve yönetim kurulu üyeleri tarafından karşılanan Çin heyetine, Trabzon Yatırım Adası Endüstri Bölgesi, şehirdeki yatırım olanakları ve avantajlarıyla ilgili bir sunum gerçekleştirildi.
Büyükelçi Li, kendisine ikram edilen fındıkla ilgili sorular sorarken, Başkan Hacısalihoğlu, “Trabzon Türkiye’nin fındık üretiminin yüzde 8’ini ancak ihracatının yüzde 48’ini gerçekleştiriyor. Modern fındık işleme tesislerimizde ürünlerimiz işleniyor. Trabzon yılda 1 milyar doları aşan ihracatı ile Türkiye’de 16’ncı sırada bulunuyor. Tarih boyunca gelen ticaret merkezi konumunu bugüne de sürdüren Trabzon, tarihte İpekyolunun doğu batı karşılıklı ticaretinin merkezindeki konumunu da korumaktadır. Ticaret kapasitesi her yıl yüzde 17 20 oranında büyümektedir. Trabzon ayrıca bölgenin eğitim ve sağlık merkezidir” dedi.
Başkan Hacısalihoğlu, şehirde üç tanesi dolu 4 organize sanayi bölgesi bulunduğunu vurgulayarak, “Çin ile arzu ettiğimiz en büyük işbirliklerinden biri Yatırım Adası Endüstri Bölgesi’dir. Trabzon, hinterlandındaki Rusya Federasyonu, Kafkaslar, Türki Cumhuriyetler ve İran’daki siyasi yapılar göz önüne alındığında en güvenli yatırım merkezi konumundadır. Trabzon’da yapılabilecek her türlü yatırım, deniz yolu bağlantısının sağladığı lojistik avantaj nedeniyle dünya ile entegre olabilir. Alman ordusu Afganistan’dan çekilirken yaptığı hesaplamalarla en ekonomik ve kısa yol olarak belirlediği Trabzon’u lojistik üs olarak kullanmıştır. Çin’i ve Çinli işadamlarını Yatırım Adası Endüstri Bölgesi’ne davet ediyoruz” dedi.
Hacısalihoğlu, zengin tarihi geçmişiyle kültür turizmi konusunda önemli bir altyapıya sahip olan Trabzon’a Çinli turizm acentelerini de davet ederek, “Bölge ile işbirliklerinin, yatırım ve ticaretin geliştirilmesi en büyüt temennimizdir. Trabzon, Çinli firmalar için Karadeniz kıyısında lojistik olarak da güçlü bir merkez olabilir” ifadesini kullandı.

Çin Büyükelçisinden Trabzon'a övgü
Çin Halk Cumhuriyeti Ankara Büyükelçisi Deng Li ise büyükelçiliğin Ticaret Ataşesi ve Çin’in önde gelen firmalarının temsilcisi iş adamlarıyla TTSO’yu ziyaret etmekten büyük mutluluk duyduğunu belirterek, “İlk kez geldiğim Trabzon’u 2 gündür gözlemliyorum. Büyük avantajları olan, genç ve dinamik bir şehir gördüm. Ayrıca hükümetteki 4 bakanın Trabzonlu olduğunu öğrendik. Son yıllarda Türk Çin ekonomik ilişkileri iyi bir seyirde ilerliyor. İki ülke arasındaki potansiyeller ortaya çıkarılmaya başlandı. Trabzon ile Çin arasındaki ticaretin de geleceğini parlak olarak görüyorum” dedi.
Büyükelçi Li, Yatırım Adası Endüstri Bölgesi ve organize sanayi bölgeleri konusunda daha fazla bilgi edineceklerini vurgulayarak, “Bundan sonra sıklıkla görüşerek ilerleme kaydedebiliriz. Çinli turizm acentelerine davetinizi de ileteceğiz. Türkiye’ye gelen Çinli turistlerin sayısı 500 bini buldu. Uzungöl, Çin’de sosyal medyada çok ünlü hale geldi. Önemli acenteleri buraya getirerek ilerleme kaydedeceğinize ve Çinli turistlerin bölgeye ilgi göstermesini sağlayacağınıza inanıyorum. Trabzon, tarihi ve kültürel zenginliklere sahip, sanayi temelli olgunlaşmış, eğitimi çok gülü bir şehir” diye konuştu. Li, kendisine hediye edilen Yatırım Adası ile ilgili sunum kitapçığını da büyük bir dikkatle inceledi.
Çin’in Ankara Büyükelçiliği Ticaret Ataşesi Liu Yuhua da Trabzon’la başta tarımsal ürünler, liman, finans ve gelecekte de akıllı şehirler konusunda güçlü işbirlikleri yapabileceklerini vurgulayarak, “Çin ve Trabzon arasındaki ilişkileri geliştirmeyi biz de çok istiyoruz. Güçlü temeller atılırsa ilişkiler gelişir. Çin Sanayi ve İşadamları Derneği odanızla daha fazla irtibatta olacaktır” dedi.
Çin Sanayi ve İşadamları Derneği (ÇİNSİAD) Başkanı Zhou Yan Quan da sürdürülebilir büyümenin önemli olduğunu ifade ederek, “Bunu da ileri teknoloji üretimi ve ARGE ile başarabilirsiniz. Trabzon’un bu konuda önemli çalışmalar yaptığını gördük” ifadesini kullandı.
TTSO Başkanı M. Suat Hacısalihoğlu, ziyaretinin anısına Büyükelçi Deng Li’ye Trabzon’a özgü gümüş işçiliği ürünü telkâriden yapılan ibrik hediye etti. Ayrıca Çinli büyük firmaların temsilcilerine de telkâriden yapılan gemi maketi hediye edildi.
Büyükelçi Li ve beraberindeki heyet, son olarak TTSO Özel İpekyolu Müzesi’ni de ziyaret ederken, eserleri ilgiyle inceleyerek detaylı bilgi aldılar.

TRABZON

29 Kasım 2019 Cuma

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