Çaykara'da yangın Trabzon’un Çaykara ilçesindeki yangın kontrol altına alınmaya çalışılıyor

'Ben evde 10 bin doların yerini unutuyorum'

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Trabzon'u Çaykara’ya ilçesine bağlı Yaylaönü (Haros) mahallesinde bu gece 24. 00 sularında çıkan yangında Asan Ailesi'ne ait iki ev yandı. Yangında 2 ev kullanılamaz hale gelirken, can kaybı yaşanmadı.

Yangının tam olarak ne şekilde çıktığı henüz tespit edilemezken, alevler, rüzgarın da etkisiyle Kadir ve Osman Asan’a ait olan ahşap evleri kısa sürede sardı. İtfaiye ekipleri yangının diğer evlere sıçramasının önüne geçmek için yoğun çaba harcıyor.

TRABZON 30 Kasım 2019 Cumartesi İMSAK 05:47

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