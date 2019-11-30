Trabzonspor, Medical Park'ta Galatasaray'a yenilmedi

Trabzonspor, Galatasaray ile yeni evi Medical Park Stadyumu'nda oynadığı 3 maçı da kazandı.

Süper Lig'in 13. haftasında Trabzonspor, yarın sahasında Galatasaray ile karşılaşacak. Taraflar arasında Trabzon’da yapılan lig karşılaşmalarında ev sahibi Trabzonspor, galibiyet sayısında rakibinin 4 farkla önünde yer alıyor. Karadeniz ekibi, evindeki 46 maçta sarıkırmızılıları 20 kez yendi. Cimbom ise bordomavilileri deplasmanda 16 kez mağlup etmeyi başardı. Trabzon’daki 10 karşılaşma da beraberlikle sonuçlandı.



Medical Park'ta yenilmedi

Trabzonspor, Şenol Güneş Spor Kompleksinde yer alan Medical Park Stadyumu'nda Galatasaray’a bugüne kadar puan kaybetmedi. Bordomavililer, iki takım arasında bu statta oynanan 3 maçta da sahadan galibiyetle ayrılan taraf oldu.



Farklı skorlu galibiyetler

Trabzonspor, Galatasaray karşısında en farklı galibiyetini 1 Eylül 2018’de Trabzon’da oynanan lig maçında 40’lık sonuçla aldı. Galatasaray ise Trabzonspor karşısında en farklı galibiyetini 26 Mayıs 2001’de İstanbul’daki lig maçında 40’lık sonuçla elde etti. 15 Kasım 1998’de İstanbul’da Trabzonspor’un 53 kazandığı lig maçı, iki takım filelerinin toplam 8 kez havalanmasından dolayı taraflar arasındaki en gollü karşılaşma olarak kayıtlara geçti.

TRABZON 30 Kasım 2019 Cumartesi İMSAK 05:47

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