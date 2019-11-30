'Ben evde 10 bin doların yerini unutuyorum'

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Süper Lig'in 13´üncü haftasında Trabzonspor ile karşılaşacak olan Galatasaray, Trabzon'a geldi.

Galatasaray kafilesini taşıyan uçak, saat 17.40'ta Trabzon Havalimanı´na iniş yaptı. Sarı kırmızılı takımı bir grup taraftar karşılarken, taraftarlar futbolculara sevgi gösterilerinde bulundu. Polis kordonu altında dış hatlar gelen yolcu salonundan çıkış yapan kafile, daha sonra kendilerini bekleyen otobüsle Trabzon´da konaklayacakları otele geçti.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

Galatasaray kafilesinin Trabzon Havalimanı´ndan görüntüleri

Detaylar



TRABZON 30 Kasım 2019 Cumartesi İMSAK 05:47

GÜNEŞ 07:18

ÖĞLE 12:15

İKİNDİ 14:40

AKŞAM 17:01

YATSI 18:26

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.