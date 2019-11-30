Galatasaray Trabzon'da

Süper Lig'in 13. haftasında yarın deplasmanda Trabzonspor ile karşılaşacak olan Galatasaray, Trabzon'a geldi.
Türk Hava Yolları'na ait özel uçakla Trabzon Havalimanı'na gelen Galatasaray kafilesi, polis eşliğinde çıkış yaptı. Az sayıda sarıkırmızılı taraftarların karşıladığı kafilede Galatasaray Kulübü İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak da yer aldı. Takım, kendilerini bekleyen otobüsle konaklayacakları otele geçti.
TRABZON
30 Kasım 2019 Cumartesi
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