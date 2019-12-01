Ekuban 91 gün sonra kadroda

Trabzonspor'un Ganalı oyuncusu Calep Ekuban, sakatlığının ardından 91 gün sonra bordomavililerin Galatasaray ile oynayacağı maçın kadrosunda yer aldı.

Sezon çok iyi bir başlangıç yapan özellikle UEFA Avrupa Ligi ön eleme maçlarında takımına önemli katkıda bulunan Calep Ekuban, Süper Lig'de ise sadece 3 maçta forma giyebilmişti. Avrupa'da 4 gol, Süper Lig'de ise 1 gol atan oyuncu toplam 5 golle bordomavili takıma katkıda bulunmuştu. Bordomavililerin Fenerbahçe ile oynadığı maçta da 1 gol kaydeden başarılı oyuncu ardından Gençlerbirliği maçı antrenmanları sırasında takım arkadaşı Fernandes ile girdiği ikili mücadelede sakatlanarak sahalardan uzun süre uzak kalmıştı. İyi bir tedavi dönemi geçiren ve kendini hazırlayan Ganalı oyuncu, yaklaşık üç aylık bir aradan sonra Trabzonspor'un Galatasaray ile oynayacağı maçın kadrosunda yer aldı. 21 kişilik kadroda bulunan Ekuban'ın maçın ilerleyen bölümlerinde Teknik Direktör Ünal Karaman tarafından sahaya sürülmesi bekleniyor.



Sturridge de kadroda

Trabzonspor'a büyük umutlarla gelen İngiliz forvet oyuncusu Daniel Sturridge de 32 gün sonra kadroda yer aldı. En son Medipol Başakşehir ile oynanan ve 22 beraberlikle sonuçlanan müsabakada 1 gol atan oyuncu bu maçın ardından sahalardan uzak kalmıştı. Ekuban gibi, yıldız oyuncunun da maçın gidişatına göre forma giymesi bekleniyor.

TRABZON 01 Aralık 2019 Pazar İMSAK 05:48

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