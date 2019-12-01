Süper Lig: Trabzonspor: 0 - Galatasaray: 0 (Maç devam ediyor)

Süper Lig'in 13. haftasında Trabzonspor, Galatasaray'ı konuk ediyor.. Müsabakanın 25 dakikası geride kalırken golsüz eşitlik devam ediyor.
TRABZON
01 Aralık 2019 Pazar
- İMSAK 05:48
- GÜNEŞ 07:19
- ÖĞLE 12:15
- İKİNDİ 14:39
- AKŞAM 17:01
- YATSI 18:26
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.