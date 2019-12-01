Süper Lig: Trabzonspor: 0 - Galatasaray: 0 (İlk yarı)

'Ben evde 10 bin doların yerini unutuyorum'

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Süper Lig'in 13. haftasında Trabzonspor ile Galatasaray, Medical Park Stadyumu'nda karşılaşıyor. Müsabakanın ilk yarısı golsüz beraberlikle sonuçlandı.



Maçtan dakikalar (İlk yarı)

13. dakikada Yusuf Sarı'nın pasında topla buluşan Nwakaeme ceza sahası dışından vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Muslera'da kaldı.

25. dakikada Sosa'nın sol taraftan ceza sahası içine doğru gönderdiği topa Obi Mikel kafa vuruşunda meşin yuvarlak yandan dışarı çıktı

35. dakikada Ömer Bayram'ın ceza sahası sol çaprazından sert şutunda kaleci Uğurcan Çakır yumruklarıyla meşin yuvarlağı uzaklaştırdı.

43. dakikada Nwakaeme ceza sahası içine doğru gönderdiği topu Pereira, kafa ile Sorloth'ün önüne indirmek istedi. Bu oyuncuyu geçen meşin yuvarlağa kale direği dibinde Kamil Ahmet Çörekçi'nun vuruşunda ise Muslera iki hamlede topa sahip oldu.



Stat: Medical Park

Hakemler: Ali Palabıyık xx, Serkan Olguncan xx, Mustafa Sönmez xx

Trabzonspor: Uğurcan Çakır x, Pereira xx, Hüseyin Türkmen xx, Campi xx, Kamil Ahmet Çörekçi x, Hosseini x, Obi Mikel xx, Sosa xx, Yusuf Sarı xx, Nwakaeme xx, Sörloth x

Yedekler: Erce, Fernandes, Serkan, Abdurrahim Dursun, Fıratcan, Avdijaj, Doğan Erdoğan, Cafer Tosun, Ekuban, Sturridge

Teknik Direktör: Ünal Karaman

Galatasaray: Muslera xx, Mariano xx, Marcao xx, Donk xx, Nagatomo xx, Nzonzi xx, Lemina xx, Feghouli xx, Belhanda xx, Ömer xx, Adem Büyük xx

Yedekler: Okan, Emre Taşdemir, Ahmet Çalık, Seri, Selçuk İnan, Jimmy Durmaz, Emin Bayram, Erencan Yardımcı, Taylan, Emre Mor

Teknik Direktör: Fatih Terim

Sarı kart: Ömer Bayram, Nzonzi (Galatasaray), Sosa (Trabzonspor)

TRABZON 01 Aralık 2019 Pazar İMSAK 05:48

GÜNEŞ 07:19

ÖĞLE 12:15

İKİNDİ 14:39

AKŞAM 17:01

YATSI 18:26

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.