Süper Lig: Trabzonspor: 1 - Galatasaray: 1 (Maç sonucu)

'Ben evde 10 bin doların yerini unutuyorum'

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Süper Lig'in 13. haftasında Trabzonspor ile Galatasaray, Medical Park Stadyumu'nda karşılaştı. Müsabaka 11 beraberlikle sonuçlandı.



Maçtan Dakikalar (İkinci yarı)

51.dakikada Sosa'nın sol taraftan kullandığı serbest vuruşta atışını kale sahası içine doğru gönderdi. Ceza sahası içinde topa iyi yükselen Sörloth meşin yuvarlağı ağalarla buluşturdu. 10

60.dakikada Jimmy Durmaz rakiplerinden sıyrılarak ceza sahası içine girip, kale gönderdiği meşin yuvarlağı Hüseyin Türkmen çizgi üzerinden çıkarttı.

69. dakikada Ekuban'ın pasıyla kaleci Muslera ile karşı karşıya kalan Nwakaeme'nin vuruşunda meşin yuvarlak Muslera'da kaldı.

73. dakikada Belhanda'nın ceza sahası dışından sert şutunu kaleci Uğurcan Çakır'dan döndü. Dönen topu savunma oyuncuları uzaklaştırdı.

87. dakikada Sorloth rakiplerinden sıyrılarak ceza sahası içine girip vuruşunda ise meşin yuvarlak kaleci Muslera'dan döndü.

90. dakikada Trabzonspor savunmasının uzaklaştırmakta zorluk yaşadığı top ceza sahası içinde Nagatomo'nun önüne düştü. Nagatomo'nun vuruşunda ise meşin yuvarlak ağalarla buluştu. 11



Stat: Medical Park

Hakemler: Ali Palabıyık xx, Serkan Olguncan xx, Mustafa Sönmez xx

Trabzonspor: Uğurcan Çakır x, Pereira xx, Hüseyin Türkmen xx, Campi xx, Kamil Ahmet Çörekçi x, Hosseini x (Ekuban dk. 64 x), Obi Mikel xx, Sosa xx, Yusuf Sarı xx (Doğan Erdoğan dk. 77 x), Nwakaeme xx, Sörloth xxx

Yedekler: Erce, Fernandes, Serkan, Abdurrahim Dursun, Fıratcan, Avdijaj, Cafer Tosun, Sturridge

Teknik Direktör: Ünal Karaman

Galatasaray: Muslera xx, Mariano xx, Marcao xx, Donk xx, Nagatomo xxx, Nzonzi xx, Lemina xx (Jimmy Durmaz dk.46), Feghouli x (Seri dk.52 x), Belhanda x (Emre Mor dk. 82 ?), Ömer xx, Adem Büyük xx

Yedekler: Okan, Emre Taşdemir, Ahmet Çalık, Selçuk İnan, Emin Bayram, Erencan Yardımcı, Taylan

Teknik Direktör: Fatih Terim

Goller: Sorloth (dk. 51) (Trabzonspor), Nagatomo (dk. 90) (Galatasaray)

Sarı kartlar: Ömer Bayram, Nzonzi, Marcao (Galatasaray), Sosa, Yusuf Sarı, Uğurcan Çakır, Campi, Pereira (Trabzonspor)

TRABZON 01 Aralık 2019 Pazar İMSAK 05:48

GÜNEŞ 07:19

ÖĞLE 12:15

İKİNDİ 14:39

AKŞAM 17:01

YATSI 18:26

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.