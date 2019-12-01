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Süper Lig: Trabzonspor: 1 - Galatasaray: 1 (Maç sonucu)

İHA

Süper Lig'in 13. haftasında Trabzonspor ile Galatasaray, Medical Park Stadyumu'nda karşılaştı. Müsabaka 11 beraberlikle sonuçlandı.

Maçtan Dakikalar (İkinci yarı)
51.dakikada Sosa'nın sol taraftan kullandığı serbest vuruşta atışını kale sahası içine doğru gönderdi. Ceza sahası içinde topa iyi yükselen Sörloth meşin yuvarlağı ağalarla buluşturdu. 10
60.dakikada Jimmy Durmaz rakiplerinden sıyrılarak ceza sahası içine girip, kale gönderdiği meşin yuvarlağı Hüseyin Türkmen çizgi üzerinden çıkarttı.
69. dakikada Ekuban'ın pasıyla kaleci Muslera ile karşı karşıya kalan Nwakaeme'nin vuruşunda meşin yuvarlak Muslera'da kaldı.
73. dakikada Belhanda'nın ceza sahası dışından sert şutunu kaleci Uğurcan Çakır'dan döndü. Dönen topu savunma oyuncuları uzaklaştırdı.
87. dakikada Sorloth rakiplerinden sıyrılarak ceza sahası içine girip vuruşunda ise meşin yuvarlak kaleci Muslera'dan döndü.
90. dakikada Trabzonspor savunmasının uzaklaştırmakta zorluk yaşadığı top ceza sahası içinde Nagatomo'nun önüne düştü. Nagatomo'nun vuruşunda ise meşin yuvarlak ağalarla buluştu. 11

Stat: Medical Park
Hakemler: Ali Palabıyık xx, Serkan Olguncan xx, Mustafa Sönmez xx
Trabzonspor: Uğurcan Çakır x, Pereira xx, Hüseyin Türkmen xx, Campi xx, Kamil Ahmet Çörekçi x, Hosseini x (Ekuban dk. 64 x), Obi Mikel xx, Sosa xx, Yusuf Sarı xx (Doğan Erdoğan dk. 77 x), Nwakaeme xx, Sörloth xxx
Yedekler: Erce, Fernandes, Serkan, Abdurrahim Dursun, Fıratcan, Avdijaj, Cafer Tosun, Sturridge
Teknik Direktör: Ünal Karaman
Galatasaray: Muslera xx, Mariano xx, Marcao xx, Donk xx, Nagatomo xxx, Nzonzi xx, Lemina xx (Jimmy Durmaz dk.46), Feghouli x (Seri dk.52 x), Belhanda x (Emre Mor dk. 82 ?), Ömer xx, Adem Büyük xx
Yedekler: Okan, Emre Taşdemir, Ahmet Çalık, Selçuk İnan, Emin Bayram, Erencan Yardımcı, Taylan
Teknik Direktör: Fatih Terim
Goller: Sorloth (dk. 51) (Trabzonspor), Nagatomo (dk. 90) (Galatasaray)
Sarı kartlar: Ömer Bayram, Nzonzi, Marcao (Galatasaray), Sosa, Yusuf Sarı, Uğurcan Çakır, Campi, Pereira (Trabzonspor)

TRABZON

01 Aralık 2019 Pazar

  • İMSAK 05:48
  • GÜNEŞ 07:19
  • ÖĞLE 12:15
  • İKİNDİ 14:39
  • AKŞAM 17:01
  • YATSI 18:26
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