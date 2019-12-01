Ahmet Ağaoğlu: "İnşallah son dakikalarda kaybettiğimiz puanları aramayız"

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Ahmet Ağaoğlu: "İnşallah son dakikalarda kaybettiğimiz puanları aramayız"

İHA

Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, Galatasaray beraberliğinin ardından, "İnşallah sezon sonu son dakikalarda kaybettiğimiz puanları aramayız" dedi.

Ahmet Ağaoğlu: "İnşallah son dakikalarda kaybettiğimiz puanları aramayız"

Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, Galatasaray beraberliğinin ardından, "İnşallah sezon sonu son dakikalarda kaybettiğimiz puanları aramayız" dedi.
Trabzonspor Kulüp Başkanı Ahmet Ağaoğlu, Galatasaray ile 11 berabere kaldıkları maç sonrası basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Ağaoğlu, son dakikada yedikleri golün iyi olmadığını belirterek, "Maçı 90 dakikaya kadar getirdik. Ama attığımız gol sonrası yediğimiz baskıyı kaldıramadık. Kontradan bulduğumuz pozisyonları da değerlendiremedik. Kaçınılmaz son. Attığımız golden sonra Galatasaray biraz daha ataktı. Daha fazla üzerimize geldi. Böyle bir sonuç çıktık. Üzgünüz" diye konuştu.

"Bu sorunun adresi ben değilim"
Daniel Sturridge'in 21 kişilik kadroda yer almasına rağmen oynamamasıyla ilgili bir soruya ise Ağaoğlu, "Sakatlıktan yeni çıktığını hepimiz biliyoruz. Son dakikalarda hocanın takdiri. Sakatlığı tekrar nüksetme durumu söz konusu olabilir. Bu hocanın verebileceği bir cevap, benim vereceğim bir cevap değil. Kulübede ben değildim. Hocanın kafasından geçenleri biz yukarıdan izleyenler, tribünden izleyenler veya televizyon başından izleyenler çok farklı değerlendirebiliyorlar ama saha içerisinde takımın amiri, takımı yöneten, sahaya süren hoca. Tam olarak ben hazır olduğunu da zannetmiyordum zaten. Ekuban bile son 2025 dakikada oyuna girdi. Sakatlıktan çekindiği için oynatmamıştır ama tabi ben tahminimi söylüyorum. Bu sorunun doğru adresi hoca, ben değilim" diye cevap verdi.

"Hakem maçı iyi yönettiğini düşünüyorum"
"Hakemi nasıl buldunuz?" sorusuna ise Ağaoğlu şöyle cevap verdi:
"Bana göre bariz bir hatası yoktu. Birazdan tansiyon yüksekti. Her iki takımın da kazanmaya ihtiyacı vardı. Atraksiyon vardı sahada, bunu rağmen iyi bir maç yönettiğini düşünüyorum."

"Sörloth transferi diye bir şey gündemimizde yok"
"Sörloth'ün bonservisi alınacak mı, geleceği ne olacak?" sorusuna da yanıt veren Trabzonspor Kulüp Başkanı "Bu oyuncunun geçmişi geleceği yok. Trabzonspor'un İngiliz kulübünden iki yıllığına kiraladığı bir oyuncu. Kontratının şartları belli. Ben 2 sene sonra 6 milyon Euro vereceğim oyuncuya şimdi niye o parayı vereyim. Bankaya koysam 89 milyon Euro olarak geri alırsınız. Yapılan bir anlaşma var. Belirli bir maç sayısına ulaşacak. Ulaştığı takdirde zorunlu olarak Trabzonspor o parayı, o oyuncunun bonservisine verecek. Ulaşmasa da yine opsiyon bende. 2 senenin sonunda yapacağım işi şimdi niye yapayım. Önümüzde 1.5 sene var ve oynanacak çok maç var. Geldiği zaman bu adam niye geldi, şimdi ise 15 maç oynadıktan sonra hemen bunu bonservisini almak. Yönetimler bu şekilde çalışmıyor. Ekonomik olarak, yeterlilik olarak ve pazarlama gibi çok farklı bir kriterleri öne koyarak bir transfer gerçekleşiyor. Bir anlaşma varken şimdiden bu oyuncunun bonservisini almanın hiç bir anlamı yok. Bazıları da bugünden gidip, görüşün 4 milyon Euro'ya alın diyorlar. Kulübü bugünkü performansına baktığında 15 milyon Euro'dan aşağıya bir rakam demez. Biz en ince detayına kadar düşünüyoruz. Böyle bir şey bizim gündemimizde yok. Gündemden düşürse sevinirim" dedi.

"İnşallah sezon sonu son dakika kaybettiğimiz puanları aramayız"
Her maçın kendi içerisinde değerlendirildiğini belirten Ağaoğlu, "Trabzonspor'un yarıştan kopmuş bir hali yok. Yarışın içerisinde. Kazansaydık çok daha farklı olacaktı. Özellikle son dakikalarda kaybettiğiniz puanları veya kaçırdığınız puanları sezon sonu geldiği zaman bir şekilde arıyorsunuz ama inşallah aramayız" diyerek sözlerini tamamladı.

TRABZON

01 Aralık 2019 Pazar

  • İMSAK 05:48
  • GÜNEŞ 07:19
  • ÖĞLE 12:15
  • İKİNDİ 14:39
  • AKŞAM 17:01
  • YATSI 18:26
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Ünal Karaman: Çok daha iyi oyunla sonuç alan bir Trabzonspor olacak
YEREL HABERLER Ünal Karaman: Çok daha iyi oyunla sonuç alan bir ...
Campi: "1 puan bizi mutlu etmiyor ama kötü bir sonuç değil"
YEREL HABERLER Campi: "1 puan bizi mutlu etmiyor ama kötü bir sonuç ...
Ahmet Ağaoğlu: Trabzonspor´un yarıştan kopmuş bir hali yok
YEREL HABERLER Ahmet Ağaoğlu: Trabzonspor´un yarıştan kopmuş bir ...
Ünal Karaman: "Tüm kadromuz hazır olduğunda inşallah çok daha iyi olacak" Trabzonspor Teknik Direktörü Ünal Karaman: "Maç geneline baktığımızda iki takım açısından da dengeli durmaya çalışan ve aksiyon yapmaya çalışan bir anlayış vardı"
YEREL HABERLER Ünal Karaman: "Tüm kadromuz hazır olduğunda inşallah ...
Trabzonspor - Galatasaray: 1-1
YEREL HABERLER Trabzonspor - Galatasaray: 1-1
Süper Lig: Trabzonspor: 1 - Galatasaray: 1 (Maç sonucu)
YEREL HABERLER Süper Lig: Trabzonspor: 1 - Galatasaray: 1 (Maç ...
Süper Lig: Trabzonspor: 0 - Galatasaray: 0 (İlk yarı)
YEREL HABERLER Süper Lig: Trabzonspor: 0 - Galatasaray: 0 (İlk ...
Süper Lig: Trabzonspor: 0 - Galatasaray: 0 (Maç devam ediyor)
YEREL HABERLER Süper Lig: Trabzonspor: 0 - Galatasaray: 0 (Maç devam ...
Ekuban 91 gün sonra kadroda
YEREL HABERLER Ekuban 91 gün sonra kadroda
Acil servis bahçesinde panik; duvardan düşen domuz öldü
YEREL HABERLER Acil servis bahçesinde panik; duvardan düşen domuz ...
Trabzon'da korkutan yangın
YEREL HABERLER Trabzon'da korkutan yangın
Başına seyyar kale direği düşen Boran, ağır yaralandı
YEREL HABERLER Başına seyyar kale direği düşen Boran, ağır yaralandı
Üzerine kale direği düşen öğrenci yaşam mücadelesi veriyor Trabzon'da okul bahçesinde başına kale direği düşen ortaokul öğrencisi ağır yaralandı
YEREL HABERLER Üzerine kale direği düşen öğrenci yaşam mücadelesi ...
Galatasaray, Trabzon'a geldi
YEREL HABERLER Galatasaray, Trabzon'a geldi
Galatasaray Trabzon'da
YEREL HABERLER Galatasaray Trabzon'da
TFF 2. Lig: Hekimoğlu Trabzon FK: 1 - Gümüşhanespor: 0
YEREL HABERLER TFF 2. Lig: Hekimoğlu Trabzon FK: 1 - Gümüşhanespor: ...
Trabzonspor Yönetimi ibra edildi
YEREL HABERLER Trabzonspor Yönetimi ibra edildi
Trabzonspor'un net borcu açıklandı
YEREL HABERLER Trabzonspor'un net borcu açıklandı
Trabzonspor evinde Galatasaray'a karşı çıkışını sürdürmek istiyor
YEREL HABERLER Trabzonspor evinde Galatasaray'a karşı çıkışını ...
Trabzonspor, Medical Park'ta Galatasaray'a yenilmedi
YEREL HABERLER Trabzonspor, Medical Park'ta Galatasaray'a yenilmedi
Orhan Kaynar Futbol Turnuvası sona erdi
YEREL HABERLER Orhan Kaynar Futbol Turnuvası sona erdi
Trabzon'da 2 ev yandı
YEREL HABERLER Trabzon'da 2 ev yandı
Çaykara'daki yangın Trabzon’un Çaykara ilçesindeki yangın kontrol altına alınarak söndürüldü
YEREL HABERLER Çaykara'daki yangın Trabzon’un Çaykara ilçesindeki ...
Çaykara'da yangın Trabzon’un Çaykara ilçesindeki yangın kontrol altına alınmaya çalışılıyor
YEREL HABERLER Çaykara'da yangın Trabzon’un Çaykara ilçesindeki ...
1881 -
1938

Ciner Medya Grubu

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X