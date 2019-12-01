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Ahmet Ağaoğlu: Trabzonspor´un yarıştan kopmuş bir hali yok

DHA

Trabzonspor Kulüp Başkanı Ahmet Ağaoğlu, berabere biten Galatasaray maçıyla ilgili, "Böyle bir sonuç çıktı, üzgünüz. Her maç kendi içerisinde değerlendiriyor. Trabzonspor´un yarıştan kopmuş bir hali yok. Yarışın içerisinde. Tabi ki kazansaydık ve 3 puan alsaydık çok daha güzel olacaktı. Özellikle son dakikalarda kaybettiğiniz maçları, kaybettiğiniz puanları sezon sonunda arıyorsunuz ama inşallah aramayız" dedi.

Trabzonspor Kulüp Başkanı Ahmet Ağaoğlu, berabere biten Galatasaray maçıyla ilgili, "Böyle bir sonuç çıktı, üzgünüz. Her maç kendi içerisinde değerlendiriyor. Trabzonspor´un yarıştan kopmuş bir hali yok. Yarışın içerisinde. Tabi ki kazansaydık ve 3 puan alsaydık çok daha güzel olacaktı. Özellikle son dakikalarda kaybettiğiniz maçları, kaybettiğiniz puanları sezon sonunda arıyorsunuz ama inşallah aramayız" dedi.
Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, maç sonu açıklamalarda bulunarak, Trabzonspor'un yarıştan kopmadığını, son dakika golüyle 3 puanın kaçmasına üzüldüklerini söyledi. Ağaoğlu, "90´ıncı dakikaya kadar getirip maçı beraberlikle bitirmek iyi olmadı. Attığımız gol sonrası yediğimiz baskıyı kaldıramadık. Kontradan bulduğumuz pozisyonları da değerlendiremedik. Kaçınılmaz son geldi. Oyunu kendi yarı alanımızda kabul ettik. Golden sonra Galatasaray biraz daha ataktı. Daha fazla üzerimize geldi. Böyle bir sonuç çıktı, üzgünüz. Her maç kendi içerisinde değerlendiriyor. Trabzonspor´un yarıştan kopmuş bir hali yok. Yarışın içerisinde. Tabi ki kazansaydık ve 3 puan alsaydık çok daha güzel olacaktı. Özellikle son dakikalarda kaybettiğiniz maçları, kaybettiğiniz puanları sezon sonunda arıyorsunuz ama inşallah aramayız" diye konuştu.
"SAHA İÇERİSİNDE TAKIMIN AMİRİ HOCADIR"
Trabzonspor Teknik Direktörü Ünal Karaman´ın oyuncu tercihleri ile ilgili soruyu da yanıtlayan Ağaoğlu, "Daniel Sturridge sakatlıktan yeni çıktı. Onu oyuna alıp almamak hocanın taktiri. Tekrar sakatlığının nüksetme riski olabilir.  Onu alıp almamak tamamı ile hocanın inisiyatifinde. Kulübede hoca vardı, oyuncu tercihleri hocanın kararıdır. Hocanın kafasından geçenleri biz yukardan ya da taraftarlar izleyenler çok farklı şekilde değerlendirilebiliyor ama saha içerisinde takımın amiri, yöneticisi, oyunu kuran sahaya süren hocadır. Ben de tam anlamı ile hazır olmadığını düşünüyorum. Zaten Caleb Ekuban bile son 25 dakikalarda oyuna girdi" dedi.
SÖRLOTH´UN TAKIMDAKİ GELECEĞİ
Alexander Sörloth´un Trabzonspor´daki geleceği ne olacağı yönünde yöneltilen soruyu yanıtlayan Ağaoğlu, şunları söyledi:
"Alexander Sörloth şu anda 2 yıllık Trabzonspor´un kiraladığı bir oyuncu. Herkes bonservisini alalım diye söylüyor. Ben iki sene sonra verecek olduğum parayı neden şimdi vereyim. 6 milyon Euro'yu faize koysanız 2 sene sonra 8 milyon olarak geri alırsınız. Bu parayı bugünden vermenin bir anlamı yok. Yapılan bir anlaşma var. Belirli bir maç sayısına ulaşacak. Belirli bir maç sayısına ulaşsa da ulaşmasa da ulaştığı taktirde zorunlu olarak Trabzonspor bonservisini alacak, ulaşmadığı taktirde yine opsiyon bende. Önümüzde bir buçuk sene var. Bu zaman zarfında oynanacak onca maç var. Yönetimler bu şekilde çalışmıyorlar. Yönetimlerin bakış açısı değerlendirmesi ekonomik olarak, performans olarak yeterlilik, pazarlama olarak ve buna benzer çok farklı kriterler bir araya geldiği zaman transferler gerçekleşiyor. Ondan sonra da mukabeleye karar verilir. Ama ben şimdi önümüzde onca zaman varken Sörloth´un anlamasını bonservisini almamın bir anlamı yok. Bazıları da gidin pazarlık yapın 4 milyona alırsınız diyor. Crystal Palace, Sörloth´un bu performansını gördüğü zaman o rakam 15 milyon olur, kalkarsınız masadan. Kimse endişe duymasın, şüphe emesin. Biz en ince ayrıntısına kadar her şeyi değerlendiriyoruz" diye konuştu.
"HAKEMİN HATASI YOKTU"
Hakemin ile ilgili soru üzerine Ağaoğlu, "Hakemin bana göre öyle bir hatası yoktu. Tansiyonu yüksek bir karşılaşma. Her iki takımında kazanmaya ihtiyacı vardı. Agresyon vardı sahada. Ona rağmen iyi maç yönettiğini tahmin ediyorum" yanıtını verdi.
"MART AYINDA OYNAMAYA BAŞLAYACAĞIM"
Maçı tribünden izleyen Trabzonspor'un genç yıldızı Abdulkadir Ömür de "Yaklaşık 3 aylık bir tedavi sürecim var. Mart ayında inşallah oynamaya başlayacağım" dedi.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
- Ağaoğlu'nun açıklamaları

TRABZON

01 Aralık 2019 Pazar

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