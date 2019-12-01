Campi: "1 puan bizi mutlu etmiyor ama kötü bir sonuç değil"

Trabzonspor'un savunma oyuncusu Gaston Campi, Galatasaray karşısında alınan 1 puanın kendilerini mutlu etmediğini ancak kötü bir sonuç olmadığını söyledi.

Trabzonspor'un savunma oyuncusu Gaston Campi 11 berabere kaldıkları Galatasaray maçının ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Campi, "Maçın genelinde iki takım da ilk yarıda kapalı oynadı. İki takım da bir birine fırsat tanımadı. İkinci yarı kazanmak istedik ve golü de bulduk. Farkı da artırabileceğimiz pozisyonlar da bulduk. Şansları iyi değerlendiremedik. Şans faktörü rakibin yanındaydı. Topu uzaklaştırmak istedik ama uzaklaştıramadık ve rakibin önüne düştü. Genele baktığımızda 1 puan bizi mutlu etmiyor ama kötü bir sonuç değil" dedi.

TRABZON 01 Aralık 2019 Pazar İMSAK 05:48

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