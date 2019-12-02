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Trabzon’dan yapılan fındık ihracatında rekor artış Yeni ihraç sezonunda fındık ihracatının yüzde ...

İHA

2019/2020 fındık ihraç sezonunun 3 aylık döneminde Trabzon'dan gerçekleşen fındık ihracatında rekor düzeyde artış gerçekleşti. 1 Eylül 2019 tarihinde başlayan 2019/2020 fındık ihraç sezonunun ilk 3 ayı olan EylülKasım aylarını kapsayan dönemde Trabzon'dan 47 bin 793 ton karşılığında 329 milyon 635 bin 132 dolar tutarında fındık ihracatı gerçekleştirildi. 3 aylık dönemde gerçekleşen fındık ihracatında bir önceki sezonun aynı dönemine göre miktarda yüzde 55 ve değer tutarda da yüzde 89 gibi yüksek oranlı artış oldu.

Trabzon’dan yapılan fındık ihracatında rekor artış Yeni ihraç sezonunda fındık ihracatının yüzde 37’si Trabzon’dan gerçekleştirildi Trabzon’dan Çin Halk Cumhuriyetine gerçekleştirilen fındık ihracatında da miktarda yüzde 100 ve değer tutarda da yüzde 125 oranında yüksek oranlı artış yaşandı

2019/2020 fındık ihraç sezonunun 3 aylık döneminde Trabzon’dan gerçekleşen fındık ihracatında rekor düzeyde artış gerçekleşti. 1 Eylül 2019 tarihinde başlayan 2019/2020 fındık ihraç sezonunun ilk 3 ayı olan EylülKasım aylarını kapsayan dönemde Trabzon’dan 47 bin 793 ton karşılığında 329 milyon 635 bin 132 dolar tutarında fındık ihracatı gerçekleştirildi. 3 aylık dönemde gerçekleşen fındık ihracatında bir önceki sezonun aynı dönemine göre miktarda yüzde 55 ve değer tutarda da yüzde 89 gibi yüksek oranlı artış oldu.
2019/2020 fındık ihraç sezonunun 3 aylık döneminde Trabzon’dan 49 ülkeye fındık ihraç edilirken, en fazla ihracat gerçekleştirilen ülkelerde İtalya birinci sırada yer alırken, 2. sırada Almanya ve 3. sırada Fransa yer aldı. Trabzon’dan Çin Halk Cumhuriyetine gerçekleştirilen fındık ihracatında da miktarda yüzde 100 ve değer tutarda da yüzde 125 oranında yüksek oranlı artış yaşandı. İhracat sıralamasında Çin Halk Cumhuriyeti 6. sırada yer aldı. Yeni fındık ihraç sezonunun ilk 3 aylık döneminde Türkiye’den gerçekleştirilen fındık ihracatında, en fazla fındık ihracatı gerçekleştiren il Trabzon olurken, Trabzon’u 2. sırada İstanbul ve 3. sırada Giresun takip etti.
Fındık ihracatı ile ilgili değerlendirmelerde bulunan Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği Fındık ve Mamulleri Sektör Komitesi Başkanı Mehmet Cirav, 1 Eylül 2019 tarihinde başlayan 2019/2020 fındık ihraç sezonunun EylülKasım aylarını kapsayan 3 aylık döneminde Türkiye’den 137 bin 676 ton karşılığında 888 milyon 200 bin 146 dolar tutarında fındık ihracatının gerçekleştiğini belirterek, bu dönemde gerçekleşen toplam ihracatın değerde yüzde 37’lik kısmının tek başına Trabzon tarafından gerçekleştirildiğini belirtti.
Trabzon’dan bu dönemde 47 bin 793 ton karşılığında 329 milyon 635 bin 132 dolar tutarında fındık ihraç edildiğini dile getiren Cirav, ihracatta yüksek oranlı artışlar gerçekleştirilmesinin memnuniyet verici olduğunu ifade etti. Yeni sezonun hem üretici ve hem de ihracatçı açısından verimli bir sezon olduğunu, fiyat düzeylerinden üreticinin memnun olması, istikrarlı bir fiyat seviyesinin yeni sezonda oluşmasının gelecekte fındık ürünü açısından olumlu gelişmelerin yaşanmasına ve üreticinin daha kaliteli ürün yetiştirme ve birim başına verimi artırma yönünde çalışma yapmasına katkı sağlayacağına değinen Cirav, bu gelişmelere bağlı olarak önümüzdeki dönemde fındık ihracatındaki artışın devam edeceğini öngördüklerini kaydetti.
Trabzon’dan Çin Halk Cumhuriyeti’ne yapılan fındık ihracatının her geçen gün artarak üst sıralara çıktığına da değinen Cirav, en son 28 Kasım 2019 tarihinde Trabzon’dan gerçekleştirilen ve DKİB’in de organizasyonunda yer aldığı “Trabzon Uluslararası İpekyolu İşadamları Zirvesine” katılan Çin Halk Cumhuriyeti Ankara Büyükelçisi ve Ticaret Müşaviri ile Çin’den gelen firmalarla da yaptıkları görüşmede, Çin’li firmaların Türk fındığına önemli ilgilerinin olduğunu belirtti.

TRABZON

02 Aralık 2019 Pazartesi

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