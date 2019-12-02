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FETÖ’nün Gümüşhane il imamı ve eşi hücre evinde yakalandı

İHA

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) Gümüşhane il imamı ve eşi, Trabzon'un Ortahisar ilçesinde saklandıkları hücre evinde yakalandı.

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) Gümüşhane il imamı ve eşi, Trabzon’un Ortahisar ilçesinde saklandıkları hücre evinde yakalandı.
Edinilen bilgiye göre, Trabzon Emniyet Müdürlüğü ekipleri Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonlarını sürdürüyor. FETÖ/PDY silahlı terör örgütü yapılanması içerisinde Gümüşhane il imamı olan M.G. ve eşi A.G., Ortahisar ilçesinde bulunan hücre evine (gaybubet) yapılan operasyonla yakalanarak gözaltına alındı. Adli makamlarca haklarında arama kaydı bulunan şahısların evinde polis ekipleri tarafından yapılan aramada farklı isimler adına düzenlenmiş sahte kimlikler ve dijital materyaller ele geçirildi. Şahısların üzerlerine kayıtlı GSM hatlarında ByLock kullandıkları, Bankasya’da artıran hesapları ve kapatılan şirketlerde SGK kayıtları olduğu tespit edildi.

TRABZON

02 Aralık 2019 Pazartesi

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Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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