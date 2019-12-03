Trabzonspor, Türkiye Kupasını 9. kez müzesine getirmek istiyor

Türkiye Kupası'nı 8 kez müzesine getiren ve en son 20092010 sezonunda bu kupayı kazanan bordomavililer, 9 sezondur süren kupa hasretini sonlandırmak istiyor. Karadeniz ekibinin Türkiye Kupası mesaisi yarın Altay maçıyla başlıyor.

TFF 1. Lig temsilcisi Altay ile Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur ilk maçında 4 Aralık Çarşamba günü yarın deplasmanda karşılaşacak olan Trabzonspor'da Teknik Direktör Ünal Karaman ve öğrencileri Türkiye Kupası hasretine bu sezon son vermeyi hedefliyor. Geçtiğimiz sezon Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde Ümraniyespor'a elenen bordomavililer kupa hasretini 9 sezona çıkarmıştı.

Son olarak 20092010 sezonunda Şanlıurfa'da oynanan final maçında Fenerbahçe'yi 31 yenerek Türkiye Kupası'nı kazanan bordomavililerin son 9 sezonda yüzü gülmedi. Ligde ilk kez mücadele ettiği 19741975 sezonunda kupada final oynamayı başaran Karadeniz ekibi, 14 final maçının 8'inde kupa şampiyonluğuna ulaştı. Bordomavililer, 2'şer kez Beşiktaş ve Gençlerbirliği, 1 kez de Galatasaray, Bursaspor, Adana Demirspor ve Fenerbahçe karşısında kupayı kazanma başarısı göstermişti.



9 sezondur süren hasret

Trabzonspor, son 9 sezonda sadece 1 kez final oynadı. Fenerbahçe ile 20122013 sezonunda Ankara'da karşılaşan bordomavililer, rakibine 10 mağlup olarak kupaya uzanamamıştı. TFF 1. Lig temsilcisi Altay ile Trabzonspor yarın Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur ilk maçıyla birlikte tam 14 yıl sonra karşı karşıya gelecekler. Kupada rakibiyle 7 maça çıkan bordomavililer söz konusu müsabakalarda 5 galibiyet, 1 mağlubiyet ve 1 beraberlik elde etti. 20052006 sezonunda kupanın 3. turunda Trabzonspor'a rakip olan Altay, bordomavili ekiple en son 23 Şubat 2006'da karşı karşıya gelmişti.

TRABZON 03 Aralık 2019 Salı İMSAK 05:50

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