Başkan Zorluoğlu Dünya Engelliler Günü'nde onlarla buluştu

Trabzon Büyükşehir Belediyesi tarafından, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü münasebetiyle düzenlenen, “Sevgiyi Paylaşmaya Engel Yok” Etkinliği oldukça renkli görüntülere sahne oldu.

Program öncesinde, eşleri Sevcan Zorluoğlu Hanımefendi ile otizmli öğrenci Emre Akman’ın resim sergisini gezen Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, tüm engelli bireyler ve aileleri ile tek tek görüştü. Tiyatro gösterileri, şiir ve müzik dinletilerinin gerçekleştirildiği programda otizmli bir gencin Sevcan Zorluoğlu Hanımefendiyi dansa kaldırması uzun süre alkışlandı. Başkan Zorluoğlu da otizmli genç bir hanımefendiyi dansa kaldırınca oldukça renkli ve eğlenceli görüntüler yaşandı. Sevgiyi Paylaşmaya Engel Yok Etkinliği alkışlarla tamamlandı.

Programda engelli hemşehrilerine seslenen Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, “Bütün personelime talimat verdim. Belediyemizin bütün hizmetlerinde engellilere uygun dokunuşlar yapılacak, engellilerle ilgili gerekli önlemler alınacak?” dedi. Konuşmasında, Türkiye’nin engellilere hizmet noktasında çok ciddi ilerlemeler kaydettiği ifade eden Zorluoğlu, özellikle belediyelerin yapması gereken işler bulunduğuna dikkat çekti.

Engelli bireylere hak ettikleri hizmetlerin verilmesi için yapacakları çalışmalar hakkında değerlendirmelerine devam eden Zorluoğlu, sözlerini şu şekilde sürdürdü:

“Engelli vatandaşlarımızın bizden talepleri oldu. Dediler ki ‘tekerlekli sandalyelerimiz, akülü arabalarımız bozulduğunda Trabzon’da bunları tamir edebilecek bir atölye yok. Biz Büyükşehir Belediyesi olarak engellilerin ücretsiz şekilde yararlanabileceği tamir atölyesini hizmete alıyoruz. Hayırlı uğurlu olsun. Yine seçim kampanyamda söz vermiştim. Trabzon’da engelsiz yaşam akademisini hayata geçireceğiz. Nedir engelsiz yaşam akademisi? Engelli çocuklarımızın, gençlerimizin gelip, sabahtan akşama kadar çeşitli etkinliklerle hayatlarına renk katabilecekleri bir alandır. İnşallah görev süremizde bunu hizmet olarak sunacağız. Bütün personelime talimat verdim. Trabzon Büyükşehir Belediyesinin bütün hizmetlerinde engellilere uygun dokunuşlar yapılacak, engellilerle ilgili gerekli önlemler alınacak.”

Konuşmasına, “Bizler kocaman bir aileyiz. Sizler benim ailemin parçalarısınız” diyerek devam eden Zorluoğlu, sözlerini şu şekilde tamamladı: “Hepinizin Dünya Engelliler Günü’nü, yürekten, sıcacık bir şekilde kutluyorum. Sizleri çok seviyorum. Hepimiz çok kocaman bir aileyiz. Sizler benim ailemin parçalarısınız. Bu nedenle buraya eşim Sevcan Hanım ve kızımla geldim. İnşallah engellilerle ilgili meselelerde Sevcan Hanım da devreye girecek. Hepinize iştirak ettiğiniz için teşekkür ediyorum. Hepinizi muhabbetle kucaklıyorum.”

TRABZON 03 Aralık 2019 Salı İMSAK 05:50

GÜNEŞ 07:21

ÖĞLE 12:16

İKİNDİ 14:39

AKŞAM 17:00

YATSI 18:26

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.