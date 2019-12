"Ürün Bazlı Gıda Denetim Seferberliği" Denetim seferberliği kapsamında Trabzon’da 6 günde 899 adet denetim gerçekleştirildi Bu yıl 14 bin 798 adet denetim yapılırken 83 işletmeye idari para cezası uygulandı

Trabzon’da Denetim seferberliği kapsamında 6 günde 899 adet denetim gerçekleştirildi. Bu yıl ise 14 bin 798 adet denetim yapılırken, 83 işletmeye idari para cezası uygulandığı belirtildi.

Tarım ve Orman Bakanlığı geçtiğimiz hafta ülke genelinde başlatılan 'Ürün Bazlı Gıda Denetim Seferberliği' kapsamında Trabzon’da 6 günde 899 adet eş zamanlı denetim gerçekleştirildi.

Yapılan çalışmalarla ilgili değerlendirmede bulunan Trabzon Tarım ve Orman İl Müdürü Cahit Gülbay, denetimlerin süreceğini belirterek "Bilindiği üzere gıda zincirinin tüm aşamalarında tüketici sağlığının korunması ve güvenilir gıda arzının sağlanması Bakanlığımızın sorumluluğundadır. Bu kapsamda denetimlerin etkinliğinin daha da artırılması amacıyla Bakanlığımız tarafından 2530 Kasım 2019 tarihleri arasında Ülkemiz genelinde 'Ürün Bazlı Gıda Denetim Seferberliği' başlatmıştır. Denetim seferberliği ile birlikte ilimizde de 25 Kasım tarihinde it ve et ürünleri üreten iş yerleri, 26 Kasım tarihinde süt ve süt ürünleri üreten iş yerleri, 27 Kasım tarihinde ekmek ve Ekmek Çeşitleri ile Unlu Mamul Üreten İş yerleri, 28 Kasım tarihinde kasap, şarküteri ile bakkal, market, büfe vb. iş yerleri, 29 Kasım tarihinde okul Kantinleri ve Yemekhaneleri (üniversiteler dahil), 30 Kasım tarihinde lokanta, restoran, dönerci, fastfood vb. Toplu Tüketim Yerlerine yönelik denetimler gerçekleştirilmiştir" dedi.

Trabzon genelinde eş zamanlı olarak 6 günde 889 adet denetim gerçekleştirildiğini ifade eden Gülbay "Bakanlığımız tarafından başlatılan 'Ürün Bazlı Denetim Seferberliği' ile birlikte ilimizde de yoğun bir çalışma yapılmış ve İlimiz de görev yapan tüm gıda kontrol görevlilerinin denetime katılımları sağlanmıştır. Bu kapsamda İl/İlçe Müdürlüklerimizde görevli tüm gıda kontrol görevlileri tarafından belirlenen sektörlerde eş zamanlı olarak 6 günde 889 adet denetim gerçekleştirilmiştir. Bunun sonucunda 2019 yılında toplam 14 bin 798 adet denetim yapılmış olup 83 adet işletmeye idari para cezası uygulanmıştır. İl Müdürlüğü olarak halk sağlığını korumak amacıyla gıda işletmelerine yönelik denetimlerimiz bundan önce olduğu gibi bundan sonrada büyük bir titizlik ve hassasiyetle devam edecektir dedi. Gıda denetimlerinin amacına ulaşabilmesi için tüketicilerimizin de bilinçli olmaları çok önemlidir” diye konuştu.

Tüketicilerin Alo 174 Gıda Hattı'nı arayarak ihbarda bulanabileceğini kaydeden Gülbay, “Unutulmamalıdır ki, etkili bir denetim sistemi tüketicinin ve tüketici örgütlerinin denetimlere katılmaları, katkı sağlamaları ile mümkündür. En iyi denetçi tüketicinin kendisidir. Çünkü tüketicinin her hangi bir olumsuzlukla karşılaştığında bu olumsuzluğun giderilebilmesi için ilgili kurumlara ya da yetkili makamlara müracaat etme hakkını içeren şikâyet hakkı da bulunmaktadır. Bu nedenle; satın aldıkları gıdalarla ilgili herhangi bir şikâyeti olan tüketicilerimiz 'Alo 174 Gıda Hattı'nı arayarak ihbarda bulunabilmektedir” ifadelerini kullandı.

