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Ziraat Türkiye Kupası: Hekimoğlu Trabzon FK: 0 - Medipol Başakşehir: 1 (Maç sonucu)

İHA

Ziraat Türkiye Kupası: Hekimoğlu Trabzon FK: 0 - Medipol Başakşehir: 1 (Maç sonucu)

Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur ilk maçında Hekimoğlu Trabzon FK, Medipol Başakşehir ile karşılaştı. Müsabakayı, Medipol Başakşehir 10 kazandı.

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)
56. dakikada Ali Aydemir'in pasıyla ceza sahası içine giren Maksut'un vuruşunda kaleci Volkan Babacan'dan dönen topu savunma oyuncuları uzaklaştırdı.
84. dakikada Medipol Başakşehir savunmasının uzaklaştıramadığı top Taha Balcı'nın önüne düştü. Taha'nın vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Volkan Babacan'dan döndü.

Stat: Vakfıkebir
Hakemler: Erkan Özdamar xx, Furkan Ürün xx, Anıl Usta xx
Hekimoğlu Trabzon FK: Bekir x, Miraç x (Muhammet Haşim Çoban dk. 65 x), Maksut x, Samet Yalçın x, Talha Yazgan x, Mertcan Çam, xx (Taha Gür dk. 74 x), Hakan Yavuz xx (Ali Aydemir dk. 54 x), Emre Aygün x, Bahadır x, Taha Balcı x, Volkan Altınsoy x
Yedekler: Onur, Hakan Aydın, Caner Aktaş, Murat Cem Akpınar
Teknik Direktör: Mustafa Alper Avcı
Medipol Başakşehir: Volkan Babacan xxx, Muhammed Emin xxx, Miguel Vieira xx, Carlos Ponck xx, Aziz Behich xx, Gökhan İnler xx, Berkay xx, Azubuike x (Emre Kaplan dk. 88 ?), Aleksic xx (Crivelli dk. 46 xx), Robinho x (Muhammet Aslantaş dk. 74 x), Demba Ba xxx
Yedekler: Ahmet Said Kıvanç, Mert Çelik, Abdulkadir Çelik, Muzaffer Kahraman
Teknik Direktör: Okan Buruk
Gol: Demba Ba (dk. 5) (Medipol Başakşehir)
Sarı Kartlar: Miguel Vieira, Aleksic, Gökhan İnler (Medipol Başakşehir), Bahadır (Hekimoğlu Trabzon FK)

TRABZON

04 Aralık 2019 Çarşamba

  • İMSAK 05:51
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