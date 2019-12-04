Trabzon'da 160 kaçak yapının yıkımı yapıldı Kar yağışına rağmen yıkım çalışmaları sürdürülüyor

Trabzon'da 31 Aralık 2017 tarihinden itibaren imara aykırı olarak yapılan 160 kaçak yapı yıkıldı.

Türkiye genelinde başlatılan 'İmar Barışı' ile Doğu Karadeniz Bölgesi'nde 31 Aralık 2017’den önce yapılan yapılara af getirileceği belirtilen uygulamayı fırsat bilerek yaylalarda kaçak olarak yapılan 160 yapı yıkıldı. İmara aykırı ve imar barışı kapsamına girmediği tespit edilen bina, bina temeli, konteynır, baraka gibi kaçak yapıların yıkımı ekipler tarafından sürdürülürken, bugüne kadar Akçaabat’ta 15, Araklı’da 10, Beşikdüzü’nde 22, Çarşıbaşı’nda 3, Çaykara’da 18, Düzköy’de 27, Köprübaşı’nda 33, Maçka’da 12, Ortahisar’da 5, Sürmene’de 2, Şalpazarı’nda 10, Tonya’da 2 ve Vakfıkebir’de 1 yapı olmak üzere toplam 160 yapının yıkımı gerçekleştirildi.

Öte yandan, yüksek kesimlerde etkili olan kar yağışına rağmen yıkım çalışmaları sürdürülüyor.

TRABZON 04 Aralık 2019 Çarşamba İMSAK 05:51

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