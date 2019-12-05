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İŞKUR Trabzon için 2020 hedeflerini bir değerlendirme toplantısı ile duyurdu Trabzon’un işgücü ...

İHA

Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) Trabzon İl Müdürlüğü'nde 2019 yılı ve önceki yılların İşgücü Piyasası Araştırmaları üzerinde müzakere edilerek 2020 hedeflerinin değerlendirildiği bir toplantı gerçekleştirildi.

İŞKUR Trabzon için 2020 hedeflerini bir değerlendirme toplantısı ile duyurdu Trabzon’un işgücü piyasa röntgeni çekildi

Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) Trabzon İl Müdürlüğü’nde 2019 yılı ve önceki yılların İşgücü Piyasası Araştırmaları üzerinde müzakere edilerek 2020 hedeflerinin değerlendirildiği bir toplantı gerçekleştirildi.
Trabzon’un İşgücü Piyasa röntgeninin çekildiği toplantıya İŞKUR Trabzon İl Müdürü İbrahim Büyük, Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası Genel Sekreteri Ali Rıza Kul, Avrasya Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ersan Bocutoğlu, Karadeniz Teknik Üniversitesi İİBF öğretim üyesi, UZEM ve SEM Müdürü Prof. Dr. Hasan Ayyıldız, Karadeniz Teknik Üniversitesi Çalışma Ekonomisi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Salih Dursun, Trabzon SMMM Odası Başkanı Mehmet Pehlivan, Trabzon SMMM Odası Genel Sekreteri Recep Çağlar, Ortahisar Halk Eğitim ve ASO Müdürü Orhan Genç, Trabzon Esnaf ve Sanatkârlar Odası Eğitim Müdürü Erhan Eroğlu ve davetliler katıldı.
Toplantının açılışında konuşan Trabzon Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürü İbrahim Büyük, “Geçmiş yıllardaki hedeflerimizin artıları ve eksiklerinin neler olduğunun göz önüne alınarak 2020 hedeflerinin belirlenmesi üzerine toplanmış bulunmaktayız. Bölgesel odaklı düşünerek geçmiş yıllarda gerçekleştirdiğimiz hedeflerimizin revizyonunun tartışılacağı bu toplantıyı çok önemsemekteyiz. Trabzon’umuz ve ülkemiz için toplantımızın hayırlar getirmesini temenni ediyorum” dedi.

"Hedef odaklı çalışmalıyız"
Geçmiş yılların işgücü piyasa araştırması ve gerçekleşen hedeflerin verimliliğinin anlatıldığı sunumun ardından söz alan Avrasya Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ersan Bocutoğlu ise “Hedef odaklı çalışmak modern toplumların olmazsa olmazıdır. Türkiye’de maalesef en büyük eksikliğimiz kendimize hedef koyamamaktır. Herhangi bir konuda gerçekçi hedefler ile planlamanızı yaparsanız o konuda veriminiz çok yüksek değerlere çıkmaktadır. Hedef odaklılık, çıktılarıyla ne kadar olumluysa, bir o kadar da yorucu ve stresli bir iştir. Bunun üstesinden gelebilmek ise profesyonel ve realist hedefler ile mümkün olmaktadır. Hedeflerinizi çok yükseklerde tutarsanız ulaşamadığınızda moraliniz düşer veriminiz düşer, hedeflerinizi çok aşağıda tutarsanız da rehavet sonucu yine veriminiz düşer. Bu bağlamda, İŞKUR’u bu yaklaşımından ötürü tebrik ediyorum” diye konuştu.
Ardından söz alan Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası Genel Sekreteri Ali Rıza Kul ise yaptığı açıklamada, “Yüksek teknoloji, ihracat ve eticaret sektörleri günümüz ve geleceğin meslekleri, ihtiyacı konusunda ve ülkemize olağanüstü katma değer sunacağından dolayı 2020 hedeflerinde muhakkak yerini almalıdır. İlgili sektörlerdeki firmaların desteklerinin artırılması ve bu alanda eğitimler verilmesi muhakkak öncelikli hedeflerimiz arasında yer almalıdır” ifadelerini kullandı.

"İstihdama önemli bir katkı sunmayı hedefliyoruz"
Karadeniz Teknik Üniversitesi İİBF öğretim üyesi, UZEM ve SEM Müdürü Prof. Dr. Hasan Ayyıldız ise yaptığı konuşmada “Karadeniz Teknik Üniversitesi olarak yakında Mesleki Yeterlilik Kurumu’nun zorunlu tuttuğu tehlikeli ve çok tehlikeli mesleklerde sertifika zorunluluğu üzerine akredite olacağız. Bu bağlamda ilimizde bulunan vatandaşlarımız farklı bir ile gitmeden üniversitemiz çatısı altında bu belgelerini alabileceklerdir. Bu kazanım ile birlikte istihdama önemli bir katkı sunmayı hedeflemekteyiz” diye konuştu.
Ortahisar Halk Eğitim ve ASO Müdürü Orhan Genç ise “Yaygın eğitim kurumu olarak ilimizde henüz bulunmayan eğitim modüllerinin yazılması ile birlikte İŞKUR ile ortaklaşa sunduğumuz kursların artırılarak istihdama katkı sunmaya 2020 yılında da devam edeceğiz.” açıklamasında bulundu.

"Trabzon'da 20 bin yeni istihdam sağlanabilir"
Ülkemizdeki en büyük probleminin işsizlik olduğuna vurgu yapan Trabzon Esnaf ve Sanatkârlar Odası Eğitim Müdürü Erhan Eroğlu ise yaptığı açıklamada “Trabzon’da odamıza kayıtlı 26 bin esnaf arkadaşımız bulunmaktadır. Ama maalesef esnafların İŞKUR, KOSGEB ve Kalkınma Ajansının olanaklarından neredeyse hiç yararlanamamaktadır. Örneğin İŞKUR İşbaşı Eğitim Programında en az iki çalışanı olma şartı ve 3. kişiye destek vermesi neticesinde bu faydadan çoğu esnaf arkadaşımız faydalanamamaktadır. Sadece bu kriterin bile esnetilmesi neticesinde ilimizde en az 20 bin yeni istihdam sağlanacağını öngörmekteyiz” dedi.
Toplantının sonunda karar tutanağına geçilerek, geçen yıl gerçekleştirilen hedefler revize edildi. 2020 yılında piyasa koşullarına göre eklenmesi ve çıkarılması gereken hedefler analiz edilerek toplantı sona erdi.

TRABZON

05 Aralık 2019 Perşembe

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